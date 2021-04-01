Грузини закидали яйцями готель, де російський пропагандист святкував день народження

У Тбілісі влаштували протест через приїзд російського журналіста Володимира Познера, були сутички з поліцією

Опальний російський телеведучий Володимир Познер приїхав у Тбілісі, щоб відсвяткувати день народження – 1 квітня йому виповнюється 87 років. Разом з ним в грузинську столицю прибули «до 50 представників російського шоу-бізнесу», повідомила 31 березня «Грузія Online».

Познер і його супутники зупинилися в готелі Vinotel Boutique Hotel. Біля готелю почалася акція протесту через висловлювання телеведучого про Абхазію. У 2017 році в інтерв'ю грузинському телеканалу «Імеді» Познер розповів, що в 1970-х роках часто бував в Абхазії і зробив висновок, що відносини між грузинами і абхазами були «жахливими».

«Бійок було дуже багато при мені. Про абхазів грузини говорили, що вони мало не злізли з дерев, що вони неповноцінні. Я це дуже добре пам'ятаю. І ніякої дружби я не спостерігав», – цитувало Познера грузинське видання «Сова».

Після цього ведучого розкритикували в Грузії. Сам він заявив, що сказав те, що думав.

У середу ввечері в акції протесту біля готелю Vinotel учасники акції заявили, що Познера не можна було пускати на територію Грузії, так як він не визнає територіальну цілісність країни. Вони свистіли в свистки і барабанили по металевих поверхонь, щоб створити «дискомфорт» Познеру і його гостям, пише «Сова».

Протестувальникам також вдалося відключити електрику в будівлі готелю, повідомили телеканал «Руставі-2» і видання «Новини-Грузія».

МВС Грузії заявило, що Познер законно в'їхав в країну, так як має громадянство США. До Vinotel прибули поліцейські. Вони завадили протестувальникам прорватися до готелю, через що між ними і учасниками акції відбулися зіткнення.

За інформацією «Руставі-2», демонстранти викликали в Vinotel інспекцію праці, заявивши, що Познер і його гості порушили комендантську годину, яка введена в Грузії в зв'язку з коронавірусом і діє з дев'ятої години вечора. Інспекція оштрафувала готель на 10 тисяч ларі (майже три тисячі доларів). Поліція заявила, що Познера і його супутників теж оштрафують.

Після початку акції телеведучий і його гості покинули Vinotel під охороною поліцейських. Вони переїхали в готель Rooms. Протестуючі теж перемістилися до нього і стали закидати будівлю сирими яйцями. На асфальті біля готелю фарбою написали «Геть з Грузії!».

«Я вже третій рік відзначаю свій день народження в Тбілісі. Я приїхав не говорити про політику, а відзначити свій день народження », – цитує Познера видання «Новини-Грузія». Опальний телеведучий відмовився відповідати на питання, що стосуються його думки про статус Абхазії.

У розмові з «Ріа Новини» Познер повідомив, що знаходиться в безпеці, його захист забезпечує поліція. Він додав, що збирався відлетіти з Тбілісі 3 квітня.

«Але на сьогоднішній день я не знаю, коли ми полетимо, може бути і раніше», – додав росіянин.