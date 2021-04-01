Віцепрем'єр Грузії подав у відставку

Урядовець не повідомив, що стало причиною його рішення про відставку

Віцепрем'єр-міністр, міністр фінансів Грузії Іване Мачаваріані пішов у відставку.

Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Мачаваріані не повідомив, що стало причиною такого рішення, а також не розповів про плани на майбутнє.

«Після майже трирічної роботи на посаді міністра фінансів я планував піти з посади ще в кінці минулого року. Однак я відклав прийняття цього рішення – через те, що попереду була процедура затвердження антикризового бюджету на 2021 рік, а також важливі переговори з Міжнародним валютним фондом», – повідомив Мачаваріані.

Наголошується, що Іване Мачаваріані керував Мінфіном з липня 2018 року, віцепрем'єром він став 25 лютого поточного року – у новому Кабміні Іраклія Гарібашвілі.

До слова, 30 березня президентка Словаччини прийняла відставку прем'єра через скандал з російською вакциною.