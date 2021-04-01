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    Віцепрем'єр Грузії подав у відставку

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    Віцепрем'єр і міністр фінансів Грузії Іване Мачаваріані пішов у відставку - Віцепрем'єр Грузії подав у відставку
    Віцепрем'єр і міністр фінансів Грузії Іване Мачаваріані пішов у відставку

    Урядовець не повідомив, що стало причиною його рішення про відставку

    Віцепрем'єр-міністр, міністр фінансів Грузії Іване Мачаваріані пішов у відставку.

    Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

    Мачаваріані не повідомив, що стало причиною такого рішення, а також не розповів про плани на майбутнє.

    «Після майже трирічної роботи на посаді міністра фінансів я планував піти з посади ще в кінці минулого року. Однак я відклав прийняття цього рішення – через те, що попереду була процедура затвердження антикризового бюджету на 2021 рік, а також важливі переговори з Міжнародним валютним фондом», – повідомив Мачаваріані.

    Наголошується, що Іване Мачаваріані керував Мінфіном з липня 2018 року, віцепрем'єром він став 25 лютого поточного року – у новому Кабміні Іраклія Гарібашвілі.

    До слова, 30 березня президентка Словаччини прийняла відставку прем'єра через скандал з російською вакциною.

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    Теги: міністр кадрові зміни відставка політика Грузія
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