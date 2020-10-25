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    Екзит-поли: попередні підсумки місцевих виборів-2020 (відео)

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    В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори - Екзит-поли: попередні підсумки місцевих виборів-2020 (відео)
    В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори
    Фото: Лівий берег

    Оголошувати підсумки екзит-полів, згідно з українським законодавством, можна лише після закриття виборчих дільниць

    Підсумки місцевих виборів в Україні, які відбулися 25 жовтня 2020 року, можна оцінити за результатами декількох екзит-полів. 

    Отже, виборчі дільниці зачинилися о 20:00 та стали відомі перші результати опитувань виборців.

    Соціологічна група Рейтинг працювала на 400 виборчих дільницях, екзит-полами та опитуваннями планували охопити близько 20−22 тис. респондентів. Результати своїх досліджень вони представили під час пресконференції в агенції Інтерфакс: 

    У Рейтингу вказали, що це комбіноване дослідження проводили на замовлення телеканалу Україна. Дослідження включає в себе:

    • опитування респондентів, які проголосували, на виході з 140 виборчих дільниць, відібраних випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Для випадкового відбору респондентів буде застосована методика сталого кроку. 
    • опитування респондентів, які не голосували на виборах, методом телефонного опитування з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів.
    Зазначимо, що Національного екзит-полу цьогоріч немає.

    Зазначимо, що спостерігачі «Опори» назвали типові порушення під час голосування.

    Раніше Комітет виборців назвав п’ять основних порушень під час голосування.

    соцопитування вибори рейтинг
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