Екзит-поли: попередні підсумки місцевих виборів-2020 (відео)



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В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори Фото: Лівий берег

Оголошувати підсумки екзит-полів, згідно з українським законодавством, можна лише після закриття виборчих дільниць

Підсумки місцевих виборів в Україні, які відбулися 25 жовтня 2020 року, можна оцінити за результатами декількох екзит-полів.

Отже, виборчі дільниці зачинилися о 20:00 та стали відомі перші результати опитувань виборців.

Соціологічна група Рейтинг працювала на 400 виборчих дільницях, екзит-полами та опитуваннями планували охопити близько 20−22 тис. респондентів. Результати своїх досліджень вони представили під час пресконференції в агенції Інтерфакс:

У Рейтингу вказали, що це комбіноване дослідження проводили на замовлення телеканалу Україна. Дослідження включає в себе:

опитування респондентів, які проголосували, на виході з 140 виборчих дільниць, відібраних випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Для випадкового відбору респондентів буде застосована методика сталого кроку.

опитування респондентів, які не голосували на виборах, методом телефонного опитування з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів.

Зазначимо, що Національного екзит-полу цьогоріч немає.

Зазначимо, що спостерігачі «Опори» назвали типові порушення під час голосування.

Раніше Комітет виборців назвав п’ять основних порушень під час голосування.