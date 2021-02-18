Заклеювала рот скотчем? Прокуратура Луцька розслідує скандал через виховательку (відео)

В управлінні освіти Луцької міської ради не спростовують історію з дитиною і скотчем

У Луцьку в дитячому садку №37 вихователька, за даними ЗМІ, заклеїла чотирирічному хлопчикові рот скотчем. Наразі Луцька місцева прокуратура розслідує дії виховательки, повідомили в пресслужбі відомства.

«Луцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання вихователькою одного з дитячих садочків Луцька професійних обов’язків щодо охорони життя і здоров’я неповнолітніх (ч.1 ст. 137 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування проводить Луцьке районне управління поліції. Діям виховательки нададуть належну правову оцінку. Перебіг досудового розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури.

Нагадаємо, у Луцьку занадто активну дитину вихователька вирішила «налякати», заявивши, що заклеїть їй рот скотчем. Однак батьки вважають, що жінка від слів перейшла до справи. Водночас педагог говорила дітям, що це «секрет». Про фізичне насильство батьки дізналися, побачивши подряпини в дітей.

Завідувачка дошкільним закладом Валентина Винник стверджує, що в 56-річного вихователи 30 років бездоганного педагогічного стажу. І таких ситуацій у довіреному їй дитсадку ніколи не траплялося.

Тим часом в управлінні освіти Луцької міської ради не спростовують історію з дитиною і скотчем. Однак, на думку чиновників, вихователька просто налякала ним занадто активну дитину.

«Був скотч, бо дітки обривають усі ці картинки-маркування, і вихователь їх канцелярським скотчем підклеює. Скотч був тоненький. Хлопчик дуже галасував, дуже кричав… І вихователька, тримаючи скотч у руках, говорить йому: «Зараз заклею рот». Так його налякала. Так пояснює вихователька», – заявила начальниця управління освіти Луцької міськради Зіновія Лещенко.

Вона додала, що виховательку звільнять, але не виключено, що просто переведуть в інший дитячий садок, щоб дозволити їй допрацювати до пенсії.