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    Столична поліція розшукує зниклу два місяці тому дівчину (фото)

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    Поліція розшукує неповнолітню дівчину - Столична поліція розшукує зниклу два місяці тому дівчину (фото)
    Поліція розшукує неповнолітню дівчину
    Фото ілюстративне

    На початку грудня неповнолітня пішла з притулку

    Київські поліцейські просять небайдужих громадян допомогти розшукати 16-річну Терезу Кондик, що зникла на початку грудня 2020 року.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    У грудні до Деснянського управління поліції звернувся вихователь Центру соціально-психологічної реабілітації дітей із повідомленням про зникнення Терези Кондик, 2004 року народження, яка пішла з притулку та не повернулася.

    За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – безвісно відсутня.

    Прикмети дівчини: на вигляд 16 років, зріст 168 - 170 см, середньої тілобудови, волосся русяве, середньої довжини, карі очі.

    Була одягнена: чорна куртка, чорні штани, кросівки з зеленими вставками та темна шапка.

    Розшукується Тереза Кондик
    Розшукується Тереза Кондик

    «Просимо всіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе розшукати дівчину, звернутися до Деснянського управління поліції за номерами: 044-515-87-83, 067-650-69-22 або 102», – закликають правоохоронці.

    Як писав «Главком», з початку 2021 року в Україні у різних регіонах почастішали випадки самогубств серед дітей. Надзвичайно високий рівень самогубств відзначається серед дітей, що навчаються. Причини й обставини смерті у кожному випадку різні.

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    Теги: Національна поліція України Київ діти розшук
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