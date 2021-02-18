Столична поліція розшукує зниклу два місяці тому дівчину (фото)

На початку грудня неповнолітня пішла з притулку

Київські поліцейські просять небайдужих громадян допомогти розшукати 16-річну Терезу Кондик, що зникла на початку грудня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У грудні до Деснянського управління поліції звернувся вихователь Центру соціально-психологічної реабілітації дітей із повідомленням про зникнення Терези Кондик, 2004 року народження, яка пішла з притулку та не повернулася.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – безвісно відсутня.

Прикмети дівчини: на вигляд 16 років, зріст 168 - 170 см, середньої тілобудови, волосся русяве, середньої довжини, карі очі.

Була одягнена: чорна куртка, чорні штани, кросівки з зеленими вставками та темна шапка.

Розшукується Тереза Кондик

«Просимо всіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе розшукати дівчину, звернутися до Деснянського управління поліції за номерами: 044-515-87-83, 067-650-69-22 або 102», – закликають правоохоронці.

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