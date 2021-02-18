Адаптивний карантин: міністр освіти розповів, як працюватимуть школи і дитсадки
Забороняється відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим діагнозом Covid-19 перебуває понад 50% учнів та персоналу
В Україну з 24 лютого повертається адаптивний карантин та встановлюється «жовтий» рівень небезпеки.
Як працюватимуть заклади освіти повідомив у своєму Telegram-каналі міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
За його словами, згідно з постановою, в Україні забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти в разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим діагнозом Covid-19 перебуває понад 50% учнів та персоналу.
Також заборонено проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів.
Шкарлет зазначив, що, якщо регіон потрапить у «червону» зону, то робота дитсадків, спецзакладів освіти та початкових класів продовжиться.
«Для всіх інших здобувачів освіти запроваджуватиметься дистанційне навчання. Моя позиція щодо очного навчання учнів початкової школи залишається незмінною. І я дякую колегам, які врахували та підтримали пропозиції не лише Міносвіти, а й батьків та освітян», – зазначив він.
Нагадаємо, упродовж доби 16 лютого в Україні зафіксували 4 286 нових випадків коронавірусної хвороби.
-
Всього1273475
-
Одужали1116779
-
Хворіють132304
-
Померли24392
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській області – 646 нових хворих; Чернівецькій області – 386 нових хворих та у Києві – 366.