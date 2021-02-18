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    Адаптивний карантин: міністр освіти розповів, як працюватимуть школи і дитсадки

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    Якщо регіон потрапить у &laquo;червону&raquo; зону, то робота дитсадків, спецзакладів освіти та початкових класів продовжиться - Адаптивний карантин: міністр освіти розповів, як працюватимуть школи і дитсадки
    Якщо регіон потрапить у «червону» зону, то робота дитсадків, спецзакладів освіти та початкових класів продовжиться

    Забороняється відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим діагнозом Covid-19 перебуває понад 50% учнів та персоналу

    В Україну з 24 лютого повертається адаптивний карантин та встановлюється «жовтий» рівень небезпеки.

    Як працюватимуть заклади освіти повідомив у своєму Telegram-каналі міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

    За його словами, згідно з постановою, в Україні забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти в разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим діагнозом Covid-19 перебуває понад 50% учнів та персоналу.

    Також заборонено проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів.

    Шкарлет зазначив, що, якщо регіон потрапить у «червону» зону, то робота дитсадків, спецзакладів освіти та початкових класів продовжиться.

    «Для всіх інших здобувачів освіти запроваджуватиметься дистанційне навчання. Моя позиція щодо очного навчання учнів початкової школи залишається незмінною. І я дякую колегам, які врахували та підтримали пропозиції не лише Міносвіти, а й батьків та освітян», – зазначив він.

    Нагадаємо, упродовж доби 16 лютого в Україні зафіксували 4 286 нових випадків коронавірусної хвороби.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1273475
    • Одужали
      1116779
    • Хворіють
      132304
    • Померли
      24392

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській області – 646 нових хворих; Чернівецькій області – 386 нових хворих та у Києві – 366.

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    Теги: міністр освіта школа навчання карантин дитячий садок Сергій Шкарлет
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