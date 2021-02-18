Адаптивний карантин: міністр освіти розповів, як працюватимуть школи і дитсадки

Якщо регіон потрапить у «червону» зону, то робота дитсадків, спецзакладів освіти та початкових класів продовжиться

Забороняється відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим діагнозом Covid-19 перебуває понад 50% учнів та персоналу

В Україну з 24 лютого повертається адаптивний карантин та встановлюється «жовтий» рівень небезпеки.

Як працюватимуть заклади освіти повідомив у своєму Telegram-каналі міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

За його словами, згідно з постановою, в Україні забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти в разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим діагнозом Covid-19 перебуває понад 50% учнів та персоналу.

Також заборонено проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів.

Шкарлет зазначив, що, якщо регіон потрапить у «червону» зону, то робота дитсадків, спецзакладів освіти та початкових класів продовжиться.

«Для всіх інших здобувачів освіти запроваджуватиметься дистанційне навчання. Моя позиція щодо очного навчання учнів початкової школи залишається незмінною. І я дякую колегам, які врахували та підтримали пропозиції не лише Міносвіти, а й батьків та освітян», – зазначив він.

Нагадаємо, упродовж доби 16 лютого в Україні зафіксували 4 286 нових випадків коронавірусної хвороби.

Коронавірус в Україні

Всього 1273475

Одужали 1116779

Хворіють 132304

Померли 24392

Копіювати код для вставки

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській області – 646 нових хворих; Чернівецькій області – 386 нових хворих та у Києві – 366.