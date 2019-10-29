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    Пристайко оголосив про початок розведення сил у Золотому

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    Пристайко оголосив про початок розведення сил у Золотому

    «В Золотому розведення відбувається просто зараз», - сказав Пристайко журналістам у Маріуполі

    Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому на Луганщині стартував у вівторок, 29 жовтня.

    Про це Пристайко сказав журналістам у Маріуполі.

    «До самої зустрічі в «нормандському форматі» буде розведення на тих ділянках, які ми погодили. В Золотому розведення відбувається просто зараз. Ми стартуємо з сьогоднішнього дня... Це розведення військ, які безпосередньо залучені на лінії контакту», - заявив міністр.

    За його словами, процес розведення підтвердять спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

    «Чому ми затрималися? Нам потрібно, щоб це було не просто відведення, а воно має бути перевірене та підтверджене СММ ОБСЄ. Ми дали їм час на підготовку», - зазначив Пристайко.

    Міністр уточнив, що після Золотого й дотримання необхідного режиму припинення вогню буде також розведення сил у Петрівському.

    Раніше командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко розповів подробиці розведення сил і засобів на Донбасі.

    Напередодні президент Володимир Зеленський заявляв, що у Петрівському і Золотому йде підготовка до розведення сил.

    Зазначимо, що бойовики зривали розведення сил у Петрівському та Золотому, не припиняючи обстріли.

    Нагадаємо, 25-26 жовтня президент Володимир Зеленський перебував з візитом в Луганській області. Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

    Президент поспілкувався з бійцями про ситуацію на Донбасі, а наприкінці між Зеленським і бійцем Денисом Янтарем сталася сварка, коли президент обурився переведенням теми на політику.

    Зеленський опублікував відео, в якому розповідається про його поїздку в Золоте Луганської області.

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    Джерело: Інтерфакс-Україна

    МЗС Росія ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ міністр Операція Об’єднаних сил Вадим Пристайко формула Штайнмаєра
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