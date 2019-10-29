В штабі ООС не підтвердили, що розпочато розведення сил у Золотому



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Противник продовжує порушувати режим припинення вогню

У штабі Операції об'єднаних сил не підтвердили інформацію міністра закордонних справ Вадима Пристайка, який заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому на Луганщині стартував у вівторок, 29 жовтня.

Про це повідомляє BBC News Україна.

«Ми не підтверджуємо інформацію міністра Пристайка», - відповів речник штабу ООС на питання про те, чи дійсно вже почалося розведення.

Як відомо, у вівторок Пристайко сказав журналістам у Маріуполі, що в Золотому «розведення відбувається просто зараз».

«Ми стартуємо з сьогоднішнього дня... Це розведення військ, які безпосередньо залучені на лінії контакту», - заявив міністр.

На сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook у вівторок говориться, що українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що противник продовжує порушувати режим припинення вогню.

«Так, НЗФ РФ, заявляючи про готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, вчора п’ять разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4). Не дивлячись на готовність Збройних Сил України провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань», - зазначається у повідомленні.

У той же час підкреслюється, що українською стороною вжито усіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на визначеній ділянці, а влада, ні в якому разі, не залишить місцеве населення поза увагою, оскільки всі заходи проводяться з однією метою - безпека на зазначених ділянках розведення.

Згодом у штабі ООС заявили, що у вівторок, 29 жовтня, о 12-й годині розпочався процес розведення з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Також було уточнено, що обстріл, про який повідомлялося напередодні, відбувся не в зоні розведення сил та засобів.

До слова, раніше командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко розповів подробиці розведення сил і засобів на Донбасі.

Зазначимо, що бойовики зривали розведення сил у Петрівському та Золотому, не припиняючи обстріли.

Нагадаємо, 25-26 жовтня президент Володимир Зеленський перебував з візитом в Луганській області. Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

Президент поспілкувався з бійцями про ситуацію на Донбасі, а наприкінці між Зеленським і бійцем Денисом Янтарем сталася сварка, коли президент обурився переведенням теми на політику.

Зеленський опублікував відео, в якому розповідається про його поїздку в Золоте Луганської області.

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