«Слуга народу» вимагатиме розслідувати висловлювання депутатки Федини на адресу Зеленського



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Депутатка Софія Федина на своєму YouTube-каналі, де вона говорить, що Володимир Зеленський своєю діяльністю повертає в Україну окупанта

Корнієнко нагадав висловлювання Федини на YouTube-каналі, де вона говорить, що Зеленський своєю діяльністю повертає в Ккраїну окупанта, і називає можливі небезпеки на фронті

Партія «Слуга народу» має намір просити правоохоронців розслідувати висловлювання депутата Верховної Ради Софії Федини із фракції «Європейська солідарність» на адресу президента Володимира Зеленського. Про це на погоджувальній раді повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

«Ми вважаємо, що недопустима з боку депутата така діяльність, тому що є інституції, заповіді Божі, не можна робити привселюдно таких речей. Наша фракція буде звертатися до правоохоронних органів з мотивацією, чи є там перспективи», - сказав він.

Корнієнко нагадав висловлювання Федини на її YouTube-каналі, де вона говорить, що Зеленський своєю діяльністю повертає в Україну окупанта, і називає можливі небезпеки на фронті.

«Там ненароком може вибухнути граната, а знаєш, там обстріли бувають абсолютно випадково. А чесно кажучи, було б краще за все відвідувати, якби це все сталося під час московських обстрілів», - звернулася депутат до Зеленського.

При цьому Корнієнко зазначив, що у «Слуги народу» немає претензій до співрозмовниці депутата на відео – учасниці ООС Марусі Звіробій.

На неприпустимість таких висловлювань вказав також перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук, а спікер Дмитро Разумков доручив комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту розглянути цей випадок.

Нагадаємо, що 25-26 жовтня президент Зеленський перебував з візитом в Луганській області. Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

Президент поспілкувався з бійцями про ситуацію на Донбасі, а наприкінці між Зеленським і бійцем Денисом Янтарем сталася сварка, коли президент обурився переведенням теми на політику.