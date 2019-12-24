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    Думки вголос

    Нові записи в кабінеті Труби - хрест на правоохоронній системі

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    • Розсилка
    Роман Труба залишається на своєму місці. Довольний, зі святами поздоровлений і добре доглянутий - Нові записи в кабінеті Труби - хрест на правоохоронній системі
    Роман Труба залишається на своєму місці. Довольний, зі святами поздоровлений і добре доглянутий

    Поки не буде чесного і порядного наповнення для посад суддів, слідчих, прокурорів, детективів, поки в юридичних колах продажність і корумпованість домінують над честю і совістю, змін не буде

    Поточний і потенційний очільники ДБР ліплять ротом таке, що НАБУ має виїжджати з сиренами, спецназом і підозрою під житло кожного. Де вони? Нема. Там, де треба нема. Де директор ДБР? На своєму місці. Довольний, зі святами поздоровлений і добре доглянутий.

    Суди над звинуваченими у вбивстві Шеремета. Ганьба і договорняк між непрофесійними слідчими, недієздатними прокурорами і безсовісними суддями. Переслідування бойових генералів і захисників України за вигаданими справами, які розвалюються ще на столі у пінкертонів.

    Обшуки в партійному офісі і на одеському телеканалі. Лютий треш від ДБР зі спробою знищення бізнесу, що належить політичним конкурентам. І це на фоні повного ігнорування свавілля нових очільників держави і міцно закритих очей на корупцію і розтоптане законодавство.

    Що робити?

    Можна створити нові структури. Можна написати нові закони. Можна провести ідеальні реформи законодавства для правоохоронців і судів, але:

    поки не буде чесного і порядного наповнення для посад суддів, слідчих, прокурорів, детективів, поки в юридичних колах продажність і корумпованість домінують над честю і совістю, змін не буде.

    Готувати зміни треба з юридичних вишів і факультетів. Фахових і чесних юристів. Але і у вишах не все гаразд. Тому, цей стан - на роки, хто би не очолював державу. А боротьба з корупцією і за чистоту процесу ще вчора мала бути зосередженою в місцях підготовки кадрів. Але цей момент професійних антикорупціонерів ніколи не хвилював - вони собі кар‘єри робили, політичні і не тільки.

    Різниця між режимами наразі полягає в одному - рухатись поволі вперед чи відновлювати старе і консервувати зло. Якщо спина звикла гнутися - ніхто її не випрямить. Зараз ми підходимо до нового тесту на життєздатність громадян, здорового суспільства, на життєздатність України. І, я бачу, тепер завдання навіть складніше ніж у 2013: з прихованим, гібридним злом боротися важче, ніж з відкритим.

    Але доведеться, якщо хочемо йти в напрямку світла.

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    НАБУ корупція в Україні Державне бюро розслідувань Роман Труба
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