Закон про деокупацію Донбасу: у БПП пояснили, чому у назві документу немає Криму

Вінник розказав, чому не у назві закону про деокупацію Донбасу не згадується анексований Крим

У законопроекті про реінтеграцію Донбасу згадується Крим - у преамбулі, проте змінити назву закону депутати не можуть відповідно до законодавства. Із запитанням про відсутність Криму в назві законопроекту про Донбас звернувся голова Меджлісу кримськотатарського народу нардеп Рефат Чубаров. «У Мінських домовленостях жодним чином не



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Іван Вінник

Вінник розказав, чому не у назві закону про деокупацію Донбасу не згадується анексований Крим

У законопроекті про реінтеграцію Донбасу згадується Крим - у преамбулі, проте змінити назву закону депутати не можуть відповідно до законодавства. Із запитанням про відсутність Криму в назві законопроекту про Донбас звернувся голова Меджлісу кримськотатарського народу нардеп Рефат Чубаров.

«У Мінських домовленостях жодним чином не зафіксовано Крим. Деякі наші партнери намагаються сказати нам зробити пріоритет на Донбас, а потім у далекій перспективі - і Крим. Щоб такого не було, я хочу, щоб ми чітко визначилися з назвою цього закону. Я наполягаю на тому, щоб назва закону стосувалася всіх окупованих і неконтрольованих територій», - сказав Чубаров на засіданні Раді під час розгляду законопроекту.

У відповідь нардеп Іван Вінник, який презентував законопроект, зауважив, що треба припинити порівнювати дипломатично-політичний пакт Мінські домовленості із законом, який розглядається.

«Наголошую, що в преамбулі законопроекту, підготовленого до другого читання, згадана одна-єдина резолюція Генеральної асамблеї ООН, яка прийнята 27 березня 2014 року. І вона стосується суто Криму - щодо нелегітимності проведення в АР Крим референдуму та закликають міжнародне співтовариство не визнавати будь-яку зміну статусу Автономної республіки Крим. На моє переконання, ми зробили максимально уніфікований проект. І це не стосуєтьня жодним чином назви, яку ми не можемо змінити у зв'язку з обмеженнями регламенту», - сказав парламентар.