Сайт «Эхо Москвы» запровадив жорстку цензуру на публікації про війну в Україні

Держдума Росії хоче карати до 15 років тюрми за поширення нібито «фейків» про дії російських збройних сил.

Російське так зване ліберальне видання без жодних пояснень відмовляє в розміщенні авторських дописів

Російське радіо «Эхо Москвы» почало відмовляти у розміщенні блогів на своєму сайті. Зокрема у матеріалах, які стосуються висвітлення війни в Україні, яку розв’язала Росія. Зокрема, 2 березня без жодних пояснень редактори «Эхо Москвы» не схвалили публікації блогів, у яких ішлося про втратити російської армії (за даними генштабу Збройних сил України) та можливого реалізацію сценарію з боку Кремля щодо призначення експрезидента Віктора Януковича «президентом певної частини України».

Скріншот допису, який не було опубліковано

Більше того до початку березня на сайті «Эхо Москвы» матеріали, які вийшли про війну Росії проти України, обов’язково містили спеціальне маркування. Ось приклади мовою оригіналу:

*Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны.

**Напоминаем, что любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Нагадаємо, що головний редактор радіостанції «Эхо Москвы» Олексій Венедиктов повідомив 1 березня про від'єднання радіостанції від ефіру.

Незадовго до цього Венедиктов писав, що претензії Генпрокуратури РФ до «Эха Москвы», а також до телеканала «Дождь» пов'язані з інформуванням про вторгнення Росії в Україну, яке російська влада забороняє називати війною і стверджує, що йдеться про «спеціальну операцію із захисту «ДНР» і «ЛНР». Генпрокуратура вимагала від Роскомнагляду «негайно» вимкнути обидва масмедіа.

Як відомо, офіційні російські засоби інформації не називають війною те, що відбувається зараз в Україні. Влада називає події в сусідній країні «спеціальною операцією на Україні», агенція ТАСС вживає термін «воєнна операція на Україні». Від журналістів також вимагають повідомляти про збройний конфлікт лише інформацію, яку поширюють офіційні російські джерела.

Крім цього, стало відомо, що у Держдуму РФ внесли поправки про покарання до 15 років в'язниці за поширення нібито «фейків» про дії російських збройних сил. Голова думського комітету з безпеки Василь Піскарьов заявив, що відповідальність за фейки пропонується запровадити на тлі війни Росії проти України.

Поправки передбачають: