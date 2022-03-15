У часи війн та суперечок не можна забувати про людяність. Всеукраїнська Рада Церков звернулася до НАТО та Росії

Церковнослужителі просять закрити небо над Україною

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликала світових лідерів, країни-учасниці ОБСЄ, ЄС та НАТО вжити невідкладних заходів для запровадження безполітної зони над територією України. Про йдеться у відповідному зверненні.

«Мільйони цивільних людей різних національностей і віросповідань, які мирно проживали в Україні, стикнулися з гуманітарною катастрофою, спричиненою військовим вторгненням Росії, авіаційними і ракетними обстрілами житлових кварталів, продуктових складів, лікарень, пологових будинків, шкіл та інших об’єктів критичної інфраструктури українських міст. Оскільки немає нічого ціннішого за людське життя, Всеукраїнська Рада Церков і релігійні організації повторно закликає світових лідерів, країни-учасниці ОБСЄ, ЄС та НАТО вжити невідкладних заходів для запровадження безполітної зони над територією України або надати українській армії сучасні засоби протиповітряної оборони та літаки-винищувачі, які зможуть захистити мирних мешканців України від регулярних бомбардувань і ракетних ударів російських загарбників», – сказано у зверненні.

Крім цього, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звернулася до керівництва Російської Федерації, міжнародних організацій, церковних ієрархів та релігійних діячів народів Росії ‒ вжити термінові заходи з організації гуманітарних коридорів для евакуації мешканців українських міст і селищ із районів, де тривають активні бойові дії, до безпечних місць за їхнім власним вибором, а також негайного обміну військовополоненими між Росією та Україною.

«Повторно наголошуємо, що з метою уникнення будь-яких провокацій евакуацію цивільного населення через гуманітарні коридори можуть здійснювати цивільні волонтери та служителі Церков і релігійних організацій, як у супроводі співробітників української поліції, так і без їхньої участі», – зауважили церковнослужителі.

«Навіть у часи найбільших потрясінь, війн та суперечок не можна забувати про людяність та милосердя. Кожен із нас повинен зробити все можливе для збереження людського життя та встановлення миру шляхом переговорів», – наголосили у Всеукраїнській Раді Церков.

Нагадаємо, що в Україні триває 20-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв Главком, заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що з початку військового вторгнення Росії в Україну, з українських міст, де ведуться бойові дії, вивезено понад 2 млн людей.

Водночас високопосадовець наголосив: протягом чотирьох днів не вдається довезти гуманітарну допомогу до Маріуполя, який окупанти тримають у блокаді. Станом на 14 березня український гумконвой стоїть у 60 км від Маріуполя. Далі його не пропускає противник.