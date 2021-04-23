Закон про мобілізацію резервістів набрав чинності

Закон запроваджує новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період

Закон запроваджує новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період

Новий закон передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від призову в особливий період

Закон про створення територіальних центрів комплектування та соцпідтримки набрав чинності 23 квітня. Документ дозволить у разі потреби за добу мобілізувати резервістів. Вчора закон був опублікований у виданні «Голос України».

Отже, цей закон набирає чинності на наступний день після оприлюднення.

Для резервістів вводять новий вид служби, який дозволить дуже оперативно протягом доби в разі загострення ситуації на фронті або порушення кордонів держави залучити вже існуючий резерв.

До нього увійде невелика група громадян, які вже відслужили і мають бойовий досвід.

У законі також прописане вдосконалення порядку військового обліку призовників, у тому числі ведення військового обліку резервістів.

Вводиться електронний програмний продукт - автоматизована система «Оберіг», яка дасть можливість об'єднати цей електронний реєстр військовослужбовців з іншими реєстрами в державі.

Відповідно до закону, резервісти повинні будуть відвідувати центри комплектації регулярно. За порушення правил військового обліку загрожує штраф від 510 до 850 гривень, за повторне порушення - 850-1700 гривень.

Порушення мобілізаційної підготовки штрафуватимуть на 1700-3400 гривень для громадян, на 3400-5100 гривень - для посадових осіб, а при можливому повторному порушенні загрожують штрафи від 3400 до 5100 гривень (для громадян) і від 5100 до 8500 гривень (для посадових осіб).

За умисне псування або втрату військово-облікових документів будуть штрафувати від 510 до 850 гривень, а при повторних випадках - від 850 до 1700 гривень.

Нові правила торкнуться усіх жителів країни.

Напередодні міністр оборони пояснив, що змінить закон про призов резервістів. Він наголосив, що це допоможить наблизити українське військо до стандартів НАТО.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє призивати резервістів в особливий період без оголошення мобілізації.