Міністр оборони пояснив, що змінить закон про призов резервістів

Закон про призов резервістів розроблено під принципи країн НАТО

Новий закон про призов резервістів під час особливого періоду приводить систему військового обліку до принципів держав-членів НАТО та забезпечує потреби держави у захисті.

Окрім того, він удосконалює засади комплектування Збройних сил високопрофесійним особовим складом в мирний час і в особливий період виключно на добровільній основі.

Як пояснив міністр оборони Андрій Таран, у найближчій перспективі планується:

привести підзаконні нормативно-правові акти у відповідність до вимог Закону, необхідних для забезпечення реалізації новел законодавства, зокрема запровадження нового виду військової служби: за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;

організувати роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, та їх трансформація відповідно до нової адміністративно-територіальної реформи;

удосконалити функціонування Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з урахуванням його інтеграції з іншими державними реєстрами та запровадженням надання електронних цифрових послуг громадянам України щодо виконання ними військового обов’язку.

Щодо того, чого чекати від запровадження нового виду військової служби – за призовом осіб з числа резервістів в особливий період, Таран зазначив, що «закладається фундамент для подальшої професіоналізації запасу Збройних сил України за рахунок збільшення частки громадян, які уклали контракти з командирами військових частин на проходження служби у військовому резерві».

«Розраховуємо на підвищення ефективності комплектування військових частин в особливий період за рахунок призову на військову службу резервістів – мотивованих підготовлених воїнів, які мають бойовий досвід», – зазначили у Міноборони.

Окрім того, на порталі «Дія» планується створити е-ТЦК, в якому будуть надаватися електронні послуги щодо виконання громадянами військового обов’язку, зокрема інформації, яка міститься про них в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Напередодні президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє призивати резервістів в особливий період без оголошення мобілізації.