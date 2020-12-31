У 2020 році українці зробили на третину більше безготівкових оплат, ніж у 2019-му

Цього року українці на 40% більше потратили на ліки, ніж у 2019 році

У 2020 році українці сплатили через мережу торгових терміналів Приватбанку понад 325 млрд грн, що на 31% більше, ніж за підсумками 2019 року (248 млрд грн). Про це повідомляє пресслужба банку.

За даними Приватбанку, кількість безготівкових оплат картками і безконтактними гаджетами за рік зросла на 26% - з 1,2 млрд до 1,6 млрд транзакцій.

Найбільше покупок в 2020 році українці робили перед Днем святого Миколая 18 грудня 2020 року - в цей день картками оплатили понад 6 мільйонів покупок. А «найтранжирнішим» днем року стала «чорна п'ятниця», 27 листопада, коли за добу на товари і послуги було витрачено рекордні 1,7 млрд грн.

«Найтихішим» для шопінгу днем року традиційно було 1 січня 2020 року, коли картками було оплачено лише 1,5 мільйона покупок на 257 млн грн.

Найбільше в 2020 українці витрачали на покупку продуктів харчування - за підсумками року обсяги безготівкових оплат в супермаркетах і продуктових магазинах зросли на 48% - із 112 млрд до 167 млрд грн.

На 40% більше українці стали витрачати в аптеках - за рік обсяги покупок ліків і медичних товарів збільшилися з 19 млрд до 27 млрд грн. У той же час, на одяг і взуття в 2020 українці витратили трохи менше, ніж в 2019 році - 25 млрд проти 25,4 млрд грн.

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