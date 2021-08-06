Заманював цукерками, роздягав та фотографував: на Миколаївщині зловили педофіла

Зловмисникові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

На Миколаївщині місцевий мешканець цукерками заманював малолітніх дітей у нежитлові приміщення, роздягав їх та фотографував на мобільний телефон. Про це повідомляє Національна поліція в Миколаївській області.

У поліцію звернулась 26-річна мешканка одного із сіл Миколаївського району та повідомила про те, що візуально знайомий чоловік вчиняє розпусні дії відносно її восьмирічної сестри.

Правоохоронці встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 42-річний місцевий мешканець. Зловмисникові «світить» позбавлення волі на строк до восьми років.

Фото поліції Миколаївщини

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці встановили причетність чоловіка до двох фактів розбещення дітей. Наразі перевіряють ще низку випадків.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що доцента столичного вузу судитимуть за розпусні дії щодо 12-річної дівчинки.

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