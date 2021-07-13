У Києві засуджено футбольного тренера за розбещення 11-річного хлопчика

Злочин стався у 2015 році під час виїзду команди на дитячі спортивні змагання

Дарницький районний суд Києва оголосив обвинувальний вирок 42-річному киянину, який, будучи тренером дитячої команди з футболу, вчинив розпусні дії відносно малолітнього підопічного. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Злочин стався у грудні 2015 року під час виїзду команди на дитячі спортивні змагання з футболу до Львова.

«Обвинувачений вночі зайшов до кімнати, де перебували учасники дитячої футбольної команди, після чого, переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, підійшов до ліжка одного з хлопчиків, оголив свої статеві органи та вчинив відносно малолітнього розпусні дії», – повідомляють правоохоронці.

Зловмисника затримали в січні 2016 року. Під час досудового розслідування проведено ряд психолого-психіатричних експертиз як підозрюваного так і малолітнього потерпілого, а також проведено слідчий експеримент за участі свідка цієї події.

Комплекс зібраних доказів повністю підтвердив вину тренера у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України.

Вироком Дарницького районного суду Києва від 12 липня зловмисника засуджено до 7 років позбавлення волі та взято під варту в залі суду.

Крім того, судом ухвалено рішення про включення інформації щодо засудження особи до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

Як повідомлялося, у селі Переселення Обухівського району Київщини 30-річний чоловік вчиняв розпусні дії відносно п’ятирічної племінниці.

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