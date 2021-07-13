  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві засуджено футбольного тренера за розбещення 11-річного хлопчика

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    42-річний&nbsp;тренер дитячої футбольної команди отримав сім років ув'язнення - У Києві засуджено футбольного тренера за розбещення 11-річного хлопчика
    42-річний тренер дитячої футбольної команди отримав сім років ув'язнення
    Фото з відкритих джерел

    Злочин стався у 2015 році під час виїзду команди на дитячі спортивні змагання

    Дарницький районний суд Києва оголосив обвинувальний вирок 42-річному киянину, який, будучи тренером дитячої команди з футболу, вчинив розпусні дії відносно малолітнього підопічного. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Злочин стався у грудні 2015 року під час виїзду команди на дитячі спортивні змагання з футболу до Львова.

    «Обвинувачений вночі зайшов до кімнати, де перебували учасники дитячої футбольної команди, після чого, переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, підійшов до ліжка одного з хлопчиків, оголив свої статеві органи та вчинив відносно малолітнього розпусні дії», – повідомляють правоохоронці.

    Зловмисника затримали в січні 2016 року. Під час досудового розслідування проведено ряд психолого-психіатричних експертиз як підозрюваного так і малолітнього потерпілого, а також проведено слідчий експеримент за участі свідка цієї події.

    Комплекс зібраних доказів повністю підтвердив вину тренера у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України.

    Вироком Дарницького районного суду Києва від 12 липня зловмисника засуджено до 7 років позбавлення волі та взято під варту в залі суду.

    Крім того, судом ухвалено рішення про включення інформації щодо засудження особи до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

    Як повідомлялося, у селі Переселення Обухівського району Київщини 30-річний чоловік вчиняв розпусні дії відносно п’ятирічної племінниці.

    Влітку 2020 року Подільським районним судом Києва до 10 років позбавлення волі засуджено педофіла, який намагався зґвалтувати 10-річну школярку.

    Читайте також: Юнак убив священника, підозрюваного в педофілії
    Теги: Київ суд діти розслідування злочин вирок педофіл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві засуджено футбольного тренера за розбещення 11-річного хлопчика