Замість «Урядового кур'єру» міністр пропонує публікувати закони в інтернеті
Дубілет розповів, як захищати публікації в інтернеті цифровим підписом
Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет відкидає можливість підміни текстів законів у разі їх публікації лише на сайтах, а не у друкованих виданнях.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook з приводу ініційованого урядом законопроєкту про скасування обов'язкової публікації законів у друкованих виданнях.
«Деякі українці захвилювались, що це може дозволити заднім числом підміняти тексти актів. Мовляв, папір надійніше. Давайте я поясню, чому не потрібно турбуватися. Публікація актів буде не просто на веб-сторінці, як текст на якомусь новинному виданні. Буде публікуватись документ з накладеним електронно-цифровим підписом (ЕЦП) з міткою часу», - наголосив Дубілет.
Міністр запевняє, що ЕЦП дає гарантію, що цей документ неможливо змінити. «Якщо хоча б одна літера змінюється - це легко побачити», - зазначив він.
Він також також виключив можливість підробити ЕЦП або якось змінити час підпису. «Якщо ви трохи розбираєтеся в цьому питанні, то знаєте, що це практично неможливо. Якщо не розбираєтесь, просто повірте на слово. Якби раптом хтось поставив таке собі за мету, навіть складно уявити масштаб цієї спецоперації...», - зазначив міністр.
При цьому Дубілет наголосив, що все одно кожен ухвалений акт, згідно з законом, розсилається у паперовому вигляді в усі ключові архіви.
«Ну і, нарешті, для тих, хто все ж вірить у старий добрий папір. Кожен акт, коли приймається, за законом розсилається у паперовому вигляді в усі ключові архіви. Тобто, навіть якщо станеться якийсь апокаліпсис або підміна, папір зможе прийти на допомогу», - додав він.
«Отже, дорогі українці, будь ласка, не хвилюйтеся. Впевнено рухаємось далі ХХІ століттям», - підсумував він.
Як повідомлялося, Кабмін у середу, 23 жовтня, погодив проєкт закону про скасування обов'язкового друку законів та підзаконних нормативних актів в газетах «Голос України» й «Урядовий кур'єр». Найближчим часом він буде переданий на розгляд Верховної Ради.