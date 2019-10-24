Замість «Урядового кур'єру» міністр пропонує публікувати закони в інтернеті



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Дубілет розповів, як захищати публікації в інтернеті цифровим підписом

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет відкидає можливість підміни текстів законів у разі їх публікації лише на сайтах, а не у друкованих виданнях.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook з приводу ініційованого урядом законопроєкту про скасування обов'язкової публікації законів у друкованих виданнях.

«Деякі українці захвилювались, що це може дозволити заднім числом підміняти тексти актів. Мовляв, папір надійніше. Давайте я поясню, чому не потрібно турбуватися. Публікація актів буде не просто на веб-сторінці, як текст на якомусь новинному виданні. Буде публікуватись документ з накладеним електронно-цифровим підписом (ЕЦП) з міткою часу», - наголосив Дубілет.

Міністр запевняє, що ЕЦП дає гарантію, що цей документ неможливо змінити. «Якщо хоча б одна літера змінюється - це легко побачити», - зазначив він.