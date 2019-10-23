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    Кабмін відсторонив від посади голову «Аграрного фонду»

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    Кабмін відсторонив від посади Андрія Радченка - Кабмін відсторонив від посади голову «Аграрного фонду»
    Кабмін відсторонив від посади Андрія Радченка

    На нову посаду буде відкритий конкурс

    Кабінет міністрів відсторонив від посади голову «Аграрного фонду» Андрія Радченка.

    Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Мілованов у Facebook.

    Він також зазначив, що на нову посаду буде відкритий конкурс.

    «Аграрний фонд. Відсторонено голову Фонда Радченко. Буде відкрито конкурс. А фонд взагалі потрібно закрити. Агро галузь знає правду», - написав він.

    Нагадаємо, Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення керівника управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка.

    Кабмін конкурс наказ Тимофій Мілованов
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