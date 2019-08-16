Запобіжний захід Гримчаку обиратиме суд Чернігова – адвокат



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Юрія Гримчака затримали 14 серпня за вимагання хабаря

За вимогами КПК, клопотання розглядає слідчий за місцем знаходження слідчого органу

За попередньою інформацією, запобіжний захід заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрію Гримчаку обиратиме Деснянський райсуд міста Чернігів. Про це повідомила журналістам адвокат Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка Тетяна Матяш, передає УНН.

«Отримавши клопотання (клопотання про обрання запобіжного заходу - ред.), ми побачимо, принаймні, що це буде в Києві розглядатись чи дійсно в Чернігові. Попередньо – це буде все ж Деснянський суд міста Чернігова», - сказала адвокат.

На питання про те, чому саме в Чернігові, вона зазначила, що прокуратурою було змінено підслідність для того, щоб «отримувати ухвали чернігівського суду на обшуки та інше, і передали справу на розгляд СБУ Чернігівської області, яке знаходиться безпосередньо в Деснянському районі Чернігова».

«За вимогами КПК, клопотання розглядає слідчий за місцем знаходження слідчого органу», - додала вона.

Як вже відомо, заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку оголосили підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.

Також в НАБУ повідомили подробиці про справу Гримчака. В Бюро заявили, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак за хабарі у 80 тис. і 1 млн доларів обіцяв представнику фірми розв'язати дві проблеми.

Нагадаємо, вчора затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника в справі про вимагання $1,1 млн хабара. Як пояснив Юрій Луценко, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень. Пізніше генпрокурор уточнив, що погодження стосувались будівництва.



