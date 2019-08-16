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    Думки вголос

    Зі справи Гримчака Зеленський почне виконувати обіцянки саджати чиновників за корупцію

    • Сергій Руденко

      Журналіст

    • Розсилка
    <span>Президент України Володимир Зеленський</span> - Зі справи Гримчака Зеленський почне виконувати обіцянки саджати чиновників за корупцію
    Президент України Володимир Зеленський

    Юрій Гримчак - перший чиновник, якого вже за Зеленського звинувачують у здирстві

    Пізно ввечері 14 серпня в Києві спецслужбами затриманий заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) звинувачує чиновника у вимаганні 1,1 мільйона доларів, які мали піти на підкуп суддів і чиновників міністерства культури.

    Під час отримання частини цієї суми - 490 тисяч доларів - був заарештований помічник заступника міністра. Ця історія примітна тим, що Гримчак - давній друг нинішнього генерального прокурора України Юрія Луценка і активний захисник експрезидента Петра Порошенка. Якщо слідчі не зможуть довести його провину в суді, то справа перейде в категорію політичних вже за нового президента - Володимира Зеленського.

    Гримчак - один із трьох друзів Луценка

    Юрій Гримчак починав свою політичну кар'єру ще в Донецьку. У його біографії був і «Інтеррух Донбасу», з якого виросло покоління, яке боролося за створення «ДНР», і членство в колись впливовій українській Соціалістичній партії. Саме соціалізм і звів свого часу Юрія Гримчака та Юрія Луценка. Їхній дружбі - більше 15 років.

    За активної участі нинішнього генпрокурора Гримчак отримав посаду заступника голови Донецької обласної держадміністрації і обирався до Верховної Ради. Своєю чергою, в 2011 році, коли Луценко потрапив за ґрати, Гримчак підтримував свого друга в залі суду. І як народний депутат намагався взяти його на поруки.

    Крапку в цій дружбі поставив Юрій Луценко. 14 серпня, коли стало відомо про затримання Гримчака, генеральний прокурор написав у Facebook, що йому соромно за товариша. Таким чином, ще до винесення судового вироку Юрій Віталійович визнав провину свого друга. Що його спонукало до такого кроку - важко сказати. Але факт залишається фактом - чинний заступник міністра з питань окупованих територій потрапив під слідство.

    Чи знав Юрій Луценко про те, що його друг був під прицілом НАБУ і СБУ? Вочевидь, так. Принаймні, слідчий прокуратури просив суд про проведення обшуку в квартирі у Юрія Гримчака. Генпрокурор зараз пафосно каже: закон один для всіх. У тому числі, й для друзів. Але ця принциповість у Луценка з'явилася тільки зараз - після приходу до влади президента Зеленського. Те, з якою швидкістю Луценко «злив» свого друга Гримчака - ще до визнання провини останнього в суді, напевно, демонструє його бажання бути корисним команді Зеленського. Тому що за ще одного свого друга - Петра Порошенка - Юрій Віталійович не грав проти своїх.

    У чому звинувачують Гримчака

    Усе, що інкримінують Юрію Гримчаку та його помічнику, судячи з інформації НАБУ і СБУ, зводиться до «вирішення» питань. Тільки не в міністерстві, де служить чиновник. Заступник міністра виявився посередником між забудовниками, з одного боку, і тими, хто приймає важливі рішення в столиці - суддями і чиновниками Київської міської держадміністрації. Ідеться про будівництво в зоні, яка належить до культурно-історичної спадщини української столиці. Слідчі кваліфікують ці дії як шахрайство в особливо великих розмірах, за яке Кримінальний кодекс передбачає від 5 до 15 років позбавлення волі.

    Найцікавіше, звичайно ж, буде в суді - чи зможуть прокурори і слідчі довести, що Гримчак і його помічник дійсно хотіли обдурити довірливих підприємців. Або ж все, що відбулося - операція спецслужб, метою якої був Гримчак - людина, вхожа в кабінети Луценка і Порошенка. Адже, як то кажуть, скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Саме цих аналогій, схоже, в історії з Гримчаком і намагається уникнути Юрій Луценко.

    Протягом останніх кількох років, треба сказати, українські спецслужби з помпою вже брали під арешт і головного податківця країни Романа Насірова, і голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського. Їх обвинувачували в корупції і зловживаннях. Але ні перший, ні другий так і не опинився за ґратами. Більш того, обидва намагалися поновитися на роботі і отримати компенсацію за той час, на який їх усунули від роботи. Чи може Гримчак повторити їхній шлях? Цілком.

    Перша справа на тлі боротьби з корупцією за президента Зеленського

    Справа Гримчака - перша резонансна історія за президента Володимира Зеленського. Саме з цієї справи, судячи з усього, глава держави і почне виконувати свої передвиборчі обіцянки і притягати до відповідальності колишніх високопосадовців. На черзі - Петро Порошенко, який проходить свідком у кількох справах, розслідуваних Державним бюро розслідувань.

    Далі - олігарх і зять Леоніда Кучми - Віктор Пінчук, якого генеральна прокуратура 27 серпня хоче допитати у справі про «чорну бухгалтерію» Партії регіонів. Під прицілом НАБУ і САП -організатори схеми «Роттердам+», яка нібито дозволяла заробляти Петру Порошенку і Рінату Ахметову тощо.

    Словом, перелік тих, хто найближчим часом буде ходити на допити в НАБУ, ДБР, ГПУ і СБУ, як на роботу, може виявитися дуже довгим. Але і для Зеленського, і для українського суспільства дуже важливо, щоб усе це закінчилося дійсно реальними судовими рішеннями. Щоб анонсована боротьба з корупцією не виявилася черговою імітацією діяльності або ж зведенням рахунків з політичними опонентами.

    Хоча це і звучить банально, але справа Гримчака стане лакмусовим папірцем для команди Зеленського. Як і те, чи з'являться серед фігурантів кримінальних справ люди, які вже афілійовані з оточенням нинішнього президента України. Від цього залежить, чи побачимо ми нову якість політики тих, хто прийшов з командою Зеленського до влади.

    Читайте також: Справа Гримчака. Пішов за кавуном – «знайшов» мільйон доларів

    Джерело: Deutsche Welle

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Петро Порошенко Юрій Луценко Генпрокурор СБУ шахрайство НАБУ САП Володимир Зеленський Віктор Пінчук Юрій Гримчак
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