Справа Гримчака розвалюється? Адвокат заявила, що у затриманих знайшли сувенірні долари



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Юрія Гримчака та його помічника правоохоронці затримали за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів

«Це були календарики» - заявила захисниця чиновника

Гроші, оприлюднені правоохоронцями, як хабар заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку - не справжні, а сувенірні. Про це заявила його адвокат Тетяна Матяш журналістам у четвер.

«Я не знаю де фіксація (факту передачі грошей – ред.). Але під час затримання, відповідно до повідомлень правоохоронних органів, гроші мали бути у Ігоря Овдієнка, його як ніби-то помічника Гримчака затримували з грошима. Однак у протоколі затримання зазначається, що в нього при собі було 550 доларів і 10 тисяч гривень. Ще пенсійне посвідчення, оскільки він ніякий не помічник і ще водійські права», - сказала адвокат.

На запитання журналіста про гроші на фотографіях Матяш відповіла:

«Я не знаю, де ці фотографії робилися. Вони робилися без нашої участі. В пакеті, що знайшли лежали типу календариків, сувенірні такі гроші. Не справжні гроші. Їх неможливо поплутати зі справжніми грошима. Вони іншого кольору, форми, блищать. На 50-доларових купюрах прямо зазначено, що це сувенір».

- Тобто всі гроші, що на фотографіях, це сувенірні гроші?

- Іграшкові чи сувернірні. Я їх назвала календариками.

Також за її словами заступник міністра «зранку був доставлений на ІТТ (ізолятор тимчасового тримання. – ред.)».

«Десь на четверту годину нам призначали зустріч», - розповіла Матяш.

Зазначимо, що у свою чергу в НАБУ повідомили подробиці про справу Гримчака. В Бюро заявили, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак за хабарі у 80 тис. і 1 млн доларів обіцяв представнику фірми розв'язати дві проблеми.

Нагадаємо, вчора затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника в справі про вимагання $1,1 млн хабара. Як пояснив Юрій Луценко, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень. Пізніше генпрокурор уточнив, що погодження стосувались будівництва.



