Гримчак фігурує у справі про напад на Чорновол під час Революції гідності – адвокат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрія Гримчака затримали 14 серпня

У протоколі зазначено, що затримання було у кримінальному провадженні за нападом на Тетяну Чорновол у 2013 році

Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака затримали, розслідуючи напад нардепа Тетяну Чорновол в 2013 році, коли вона ще була журналісткою. Про це в четвер, 15 серпня, пишуть ЗМІ з посиланням на адвоката Тетяну Матяш.

«Є кримінальне провадження, воно було за статтею 115, тобто замах на вбивство. І так справа була до 2019 року. У 2019 наші талановиті слідчі ГПУ або хтось бере - і в межах цієї справи додає епізод для того, щоб просто отримати дозвіл на НСРД (негласні слідчі (розшукові) дії - ред)», - говорить адвокат.

«Воно називається «замах на Тетяну Чорновіл, а також умисні дії посадових осіб МінТОТ, спрямовані на заволодіння чужими коштами, шляхом введення в оману або зловживання довірою», - уточнила Матяш.

Водночас дружина Гримчака оприлюднила рішення суду, який дозволив обшукати квартиру чиновника.

У документі вказано номер кримінального провадження. Під цим номером управління спецрозслідування ГПУ дійсно розслідує замах на вбивство Чорновол. Провадження було відкрито в лютому 2014 року, підозри в ньому оголошені 3 особам.

Останнє судове рішення в цьому провадженні, опубліковане в державному реєстрі, було підписане 12 липня 2019 року. Тоді ще в матеріалах йшлося тільки про напад, згадок про шахрайство, за яке нібито затримали Гримчака, в рішенні немає.

У ГПУ виданню підтвердили, що Гримчак фігурує в провадженні щодо Чорновол.

Адвокат Тетяна Матяш також заявила, що гроші, оприлюднені правоохоронцями, як хабар заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку - не справжні, а сувенірні.

Зазначимо, що у свою чергу в НАБУ повідомили подробиці про справу Гримчака. В Бюро заявили, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак за хабарі у 80 тис. і 1 млн доларів обіцяв представнику фірми розв'язати дві проблеми.

Нагадаємо, вчора затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника в справі про вимагання $1,1 млн хабара. Як пояснив Юрій Луценко, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень. Пізніше генпрокурор уточнив, що погодження стосувались будівництва.