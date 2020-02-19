Запорізька ОДА обіцяє не скорочувати видатків на спорт у бюджеті-2020



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Витрати на цільову програму розвитку фізичної культури і спорту складуть 12 мільйонів 700 гривень.

Як уже повідомляв «Главком», витрати на цільову програму розвитку фізичної культури і спорту в Запорізькій області на 2020 рік депутати облради збиралися зменшити вп’ятеро. Влада планувала на наступній сесії прийняти рішення про скорочення витрат – із запланованих 27 мільйонів гривень (а саме – 27 135 790) до п’яти мільйонів гривень.

Вчора, 18 лютого, спортивний актив регіону зібрався щоб спробувати переконати владу в неприпустимості знищення спорту в Запорізькій області.

За повідомленням сайту «Актуально», керівництво Запорізької облдержадміністрації зробило висновки і пішло на поступки. Вочевидь у новому бюджеті видатки на спорт складуть близько 12,7 мільйона гривень. Це питання депутати розглянуть на наступній сесії облради. Про це стало відомо сьогодні, 19 лютого, в облдержадміністрації під час зустрічі з представниками сфери фізичної культури і спорту в Запорізькій області.

У прес-службі Запорізької облради повідомили, що за оцінками депутатів, на сьогодні є обласні програми, які профінансовані вкрай незадовільно. Зокрема це стосується розвитку спорту. Під час Погоджувальної ради депутати облради наполягали на необхідності виділення коштів, яких би вистачило на гідну підготовку запорізьких олімпійців і паралімпійців до поточних змагань, а також на утримання комунальних спортивних шкіл та закладів спортивного профілю.

Як запевнила начальник управління молоді, фізичної культури і спорту облдержадміністрації Наталія Власова, на фінансування спорту додатково виділено близько сім мільйонів гривень. Таким чином, на підготовку спортсменів до Олімпійських та Паралімпійських ігор буде спрямовано 12 мільйонів 400 тисяч гривень. Ще 14 млн. грн. підуть на підтримку восьми нових спортивних шкіл. Окремий бюджет – у Школи вищої спортивної майстерності. Тому загалом спортивна інфраструктура Запорізької області буде профінансована з обласного бюджету на 102 мільйона.

Відзначимо, що Запорізька область серед областей України за попередніми обсягами фінансування обласних програм розвитку фізкультури і спорту на 2020 рік займає останнє місце.