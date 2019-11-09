Зарплата шахтарям і метро на Виноградар: Зеленський підписав зміни до бюджету-2019



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Документом передбачене зменшення дохідної частини бюджету на 18,8 млрд грн та видаткової частини — на 19,1 млрд грн

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» № 265-ІХ, ухвалений Верховною Радою 31 жовтня 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Закон має на меті забезпечити вирішення важливих соціальних питань та ефективне використання коштів державного бюджету в процесі його виконання у поточному році.

Зокрема, документом передбачене зменшення дохідної частини бюджету на 18,8 млрд грн та видаткової частини — на 19,1 млрд грн, а також збільшення обсягу надання кредитів з державного бюджету на 1,4 млрд грн та дефіциту держбюджету — на 1,1 млрд грн.

Законом збільшено видатки за такими бюджетними програмами: 1 млрд грн — для виплати заробітної плати шахтарям і недопущення відключення шахт від електропостачання; 1,4 млрд грн — для підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців; 500 млн грн — для фінансового забезпечення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їхнього настання (резервний фонд); 787 млн грн — на заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю; 354,6 млн грн — для фінансування соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 300 млн грн — на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла.

Також закон дозволяє місту Києву не повертати до державного бюджету частину зобов’язань Київської міської ради в обсязі видатків міського бюджету, передбачених у 2019 році на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.