Засідання Європарламенту щодо України. Емоційно виступив Зеленський (наживо)

Зеленський розповів європейцям про обстріли центру Харкова, звинуватив Путіна у вбивстві цивільного населення, зокрема 16 українських дітей, а також закликав Європу підтримати надання Україні членства в ЄС

Зеленський розповів європейцям про сьогоднішні обстріли центру Харкова

Триває позачергове засідання Європейського парламенту, скликаному у зв'язку з російською агресією Росії проти України. Президент України Володимир Зеленський виступив перед депутатами Європарламенту.

Зокрема Зеленський розповів про сьогоднішні обстріли центру Харкова, звинуватив Путіна у вбивстві цивільного населення, зокрема 16 українських дітей, а також закликав Європу підтримати надання Україні членства в ЄС.

Також вже виступив глава парламенту Руслан Стефанчук.

Президент Європейського парламенту Роберта Метсола заявляє, що Європарламент визнає європейську перспективу України.

«Ми визнаємо європейську перспективу України. Ми вітаємо, пане президенте, заявку України на набуття статусу кандидата та працюватимемо для досягнення цієї мети. Ми маємо дивитися у майбутнє разом», - заявила вона.

Звертаючись до президента України, вона запевнила, що ЄП «підтримує вас у вашій боротьбі за виживання у цей темний момент нашої історії». Коли ви дивитеся на Європейський парламент, ви знайдете союзника, простір для звернення до Європи та світу й завжди, завжди - друга», - сказала Метсола.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна звернулася до Європейського Союзу про приєднання до блоку за новою спеціальною процедурою.

Зазначимо, лідери восьми країн Євросоюзу підтримали негайне надання Україні перспективи вступу.