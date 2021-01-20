Засідання Кабміну. Уряд розглядатиме створення держфонду для підтримки медицини, освіти та культури

Урядовці обговорюватимуть підвищення зарплатні працівникам бюджетних установ

Кабінет Міністрів на засіданні у середу, 20 січня розглядатиме питання внесення змін до Бюджетного кодексу України для створення державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки. Про це йдеться у порядку денному засідання, оприлюдненому на урядовому порталі.

Також на засіданні буде йти мова про:

про іноземні інвестиції у суб’єкти господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки України,

про внесення змін до деяких законів про діяльність Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України,

Також уряд розгляне проєкт закону, ініційований президентом «Про Стратегію воєнної безпеки України».

На засіданні буде йти мова і про постанови Кабміну:

про кошти, передбачені у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю,

про порядок відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Збройних Сил України,

про реалізацію в Києві експерименту з професійного навчання зареєстрованих безробітних для потреб роботодавців сфери інформаційних технологій,

про медичне обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти,

про продовження строку виконання державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці,

про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.

Також урядовці обговорять передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» до сфери управління Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Початок засідання планується на 12.30.

Нагадаємо, МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно.