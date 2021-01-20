Ляшко повідомив, коли українці почнуть отримувати паспорти Covid-вакцинації

Коли на міжнародному рівні запровадять обов’язкові паспорти вакцинації, українські лікарі зможуть оперативно видати довідку про щеплення, - головний санлікар

Усіх щеплених від коронавірусу спочатку заноситимуть в електронну систему охорони здоров’я, – Ляшко

В Україні готуються до введення паспортів Covid-вакцинації. Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі каналу «Україна 24».

За його словами, поки усіх щеплених від коронавірусу заноситимуть в електронну систему охорони здоров’я.

«Коли на міжнародному рівні запровадять обов’язкові паспорти вакцинації, українські лікарі зможуть оперативно видати довідку про щеплення», ‒ стверджує Ляшко.

За словами головного санітарного лікаря, уряд робить все можливе, щоб вакцинувати населення України від 18 років безоплатно двома дозами вакцини.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що українці будуть отримувати паспорти про щеплення від Covid-19, як і громадяни Європейського Союзу.

За його словами, вакцинація українців від коронавірусу почнеться в першому кварталі цього року. Він зазначив, що переговори з виробниками вакцин дали змогу Україні отримати вакцину від коронавірусу в лютому.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 19 січня, виявлено 4 383 нових хворих на коронавірус. Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 011 осіб, летальних випадків – 212, одужало – 14 501 особа. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 172 038 осіб, одужало – 900 749 осіб, летальних випадків – 21 258, проведено ПЛР-тестувань – 6 009 914.