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    Засновник Wikileaks Ассанж отримав паспорт громадянина Еквадору

    Ассанж зареєстрований у системі цивільного регістра Еквадору під номером 1729926483
    Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж у середу, 10 січня, отримав посвідчення особи Еквадору - країни, в чиєму посольстві в Лондоні він проживає Ассанж зареєстрований у системі цивільного регістра Еквадору під номером 1729926483, передає El Comercio. Водночас, Міністерство закордонних справ Еквадору поки не прокоментувало цю інформацію.
    • Сьогодні, 08:27
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    Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж
    Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж

    Ассанж зареєстрований у системі цивільного регістра Еквадору під номером 1729926483

    Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж у середу, 10 січня, отримав посвідчення особи Еквадору - країни, в чиєму посольстві в Лондоні він проживає

    Ассанж зареєстрований у системі цивільного регістра Еквадору під номером 1729926483, передає El Comercio.

    Водночас, Міністерство закордонних справ Еквадору поки не прокоментувало цю інформацію.

    Джуліан Ассанж - австралійський журналіст, який заснував у 2006 році організацію WikiLeaks, на сайті якої розміщені секретні документи і матеріали, які викривають різних світових лідерів, пише «Новое время». 

    У 2010 році шведські правоохоронні органи звинуватили Ассанжа в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні і звернулися до Великої Британії з вимогою про екстрадицію. У 2012 році британський суд постановив заарештувати і видати Ассанжа Стокгольму. Тоді творець WikiLeaks сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, отримав притулок і не покидав його територію протягом останніх п'яти років. 

    Сам Ассанж вважає, що Швеція має намір видати його США, де йому загрожує довічне ув'язнення за публікацію WikiLeaks секретних документів.

     

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