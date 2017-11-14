Засновник Wikileaks Ассанж отримав паспорт громадянина Еквадору

Ассанж зареєстрований у системі цивільного регістра Еквадору під номером 1729926483

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж у середу, 10 січня, отримав посвідчення особи Еквадору - країни, в чиєму посольстві в Лондоні він проживає Ассанж зареєстрований у системі цивільного регістра Еквадору під номером 1729926483, передає El Comercio. Водночас, Міністерство закордонних справ Еквадору поки не прокоментувало цю інформацію.



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Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж

Ассанж зареєстрований у системі цивільного регістра Еквадору під номером 1729926483

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж у середу, 10 січня, отримав посвідчення особи Еквадору - країни, в чиєму посольстві в Лондоні він проживає

Ассанж зареєстрований у системі цивільного регістра Еквадору під номером 1729926483, передає El Comercio.

Водночас, Міністерство закордонних справ Еквадору поки не прокоментувало цю інформацію.

Джуліан Ассанж - австралійський журналіст, який заснував у 2006 році організацію WikiLeaks, на сайті якої розміщені секретні документи і матеріали, які викривають різних світових лідерів, пише «Новое время».

У 2010 році шведські правоохоронні органи звинуватили Ассанжа в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні і звернулися до Великої Британії з вимогою про екстрадицію. У 2012 році британський суд постановив заарештувати і видати Ассанжа Стокгольму. Тоді творець WikiLeaks сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, отримав притулок і не покидав його територію протягом останніх п'яти років.

Сам Ассанж вважає, що Швеція має намір видати його США, де йому загрожує довічне ув'язнення за публікацію WikiLeaks секретних документів.