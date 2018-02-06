Засновнику WikiLeaks Ассанжу продовжили арешт

Ассандж не має права покидати посольство Еквадору

Лондонський суд ухвалив рішення залишити в силі ордер на арешт засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Таке рішення оголосила суддя магістратського суду лондонського району Вестмінстер Емма Арбутнот, передає видання РИА Новости. Це означає, що якщо Ассанж покине межі посольства Еквадору, де він ховається вже кілька років, він буде негайно



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Ассандж не має права покидати посольство Еквадору

Лондонський суд ухвалив рішення залишити в силі ордер на арешт засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Таке рішення оголосила суддя магістратського суду лондонського району Вестмінстер Емма Арбутнот, передає видання РИА Новости.

Це означає, що якщо Ассанж покине межі посольства Еквадору, де він ховається вже кілька років, він буде негайно затриманий британською поліцією.

Приводом для арешту стане ордер, виданий Вестмінстерським магістратським судом після того, як засновник скандального сайту 29 червня 2012 року відмовився постати перед судом, порушивши правила виходу під заставу.

Довідка:

Джуліан Ассанж - австралійський журналіст, який заснував у 2006 році організацію WikiLeaks, на сайті якої розміщені секретні документи і матеріали, які викривають різних світових лідерів.

У 2010 році шведські правоохоронні органи звинуватили Ассанжа в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні і звернулися до Великої Британії з вимогою про екстрадицію. У 2012 році британський суд постановив заарештувати і видати Ассанжа Стокгольму. Тоді творець WikiLeaks сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, отримав притулок і досі не покидав його територію.

Сам Ассанж вважає, що Швеція має намір видати його США, де йому загрожує довічне ув'язнення за публікацію WikiLeaks секретних документів.