Застряглих у Єгипті українських туристів повернуть додому двома літаками

Перший літак злетить з Єгипту ввечері у суботу

У п’ятницю 218 українських туристів не змогли вилетіти до Львова через затримку вильоту чартерного літака авіакомпанії Yan Air. Як інформує посольство України у Єгипті, за інформацією туроператора туристів повернуть двома літаками. Перший літак відправиться до України 28 квітня о 21:00, другий – 29 квітня о 2:30. Посольство також



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Застряглі українські туристи

Перший літак злетить з Єгипту ввечері у суботу

У п’ятницю 218 українських туристів не змогли вилетіти до Львова через затримку вильоту чартерного літака авіакомпанії Yan Air. Як інформує посольство України у Єгипті, за інформацією туроператора туристів повернуть двома літаками.

Перший літак відправиться до України 28 квітня о 21:00, другий – 29 квітня о 2:30.

Посольство також повідомило, що після затримки рейсу український авіаперевізник зафрахтував літак авіакомпанії Egypt Air, але той не зміг відлетіти в Україну «через певні причини».

Літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником, не зміг відлетіти в Україну «через певні причини». Стверджується, що всі пасажири були перевезені до готелю Xperience Parkland, де розмістилися на ніч та були забезпечені водою та харчами.

Раніше стало відомо, що із аеропорту в Шарм-ель-Шейха в Єгипті вже майже добу не можуть вилетіти до Львова до 200 українських туристів.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко розраховує на приїзд 100 тисяч вболівальників на фінал Ліги Чемпіонів у Києві.