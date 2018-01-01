Заступник держсекретаря США Джон Салліван їде в Україну

Зустріч відбудеться в рамках турне Саллівана в Європу, яке відбудеться з 16 по 23 лютого

Перший заступник державного секретаря США Джон Салліван відвідає Україну 21 лютого і проведе зустріч з президентом України Петром Порошенком, прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом і главою МЗС Павлом Клімкіним. Про це повідомляє держдепартамент США. «Він відвідає Київ 21 лютого, щоб зустрітися з президентом Порошенко,