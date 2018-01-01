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    Заступник держсекретаря США Джон Салліван їде в Україну

    Зустріч відбудеться в рамках турне Саллівана в Європу, яке відбудеться з 16 по 23 лютого
    Перший заступник державного секретаря США Джон Салліван відвідає Україну 21 лютого і проведе зустріч з президентом України Петром Порошенком, прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом і главою МЗС Павлом Клімкіним. Про це повідомляє держдепартамент США. «Він відвідає Київ 21 лютого, щоб зустрітися з президентом Порошенко,
    • Сьогодні, 07:28
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    Зустріч відбудеться в рамках турне Саллівана в Європу, яке відбудеться з 16 по 23 лютого

    Перший заступник державного секретаря США Джон Салліван відвідає Україну 21 лютого і проведе зустріч з президентом України Петром Порошенком, прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом і главою МЗС Павлом Клімкіним.

    Про це повідомляє держдепартамент США.

    «Він відвідає Київ 21 лютого, щоб зустрітися з президентом Порошенко, прем’єр-міністром Гройсманом та міністром закордонних справ Клімкіним, – йдеться в повідомленні прес-служби зовнішньополітичного відомства. 

    «Перший заступник держсекретаря відзначить важливість якнайшвидшого проведення на Україні реальних економічних та антикорупційних реформ, а підтвердить американську підтримку суверенітету України і територіальної цілісності», - зазначили у відомстві.

    Зустріч відбудеться в рамках турне Саллівана в Європу, яке відбудеться з 16 по 23 лютого. Він також відвідає Німеччину, Італію, Латвію та Бельгію. 

    МЗС Київ США
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