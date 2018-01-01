Заступник держсекретаря США Джон Салліван їде в Україну
- Сьогодні, 07:28
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Зустріч відбудеться в рамках турне Саллівана в Європу, яке відбудеться з 16 по 23 лютого
Перший заступник державного секретаря США Джон Салліван відвідає Україну 21 лютого і проведе зустріч з президентом України Петром Порошенком, прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом і главою МЗС Павлом Клімкіним.
Про це повідомляє держдепартамент США.
«Він відвідає Київ 21 лютого, щоб зустрітися з президентом Порошенко, прем’єр-міністром Гройсманом та міністром закордонних справ Клімкіним, – йдеться в повідомленні прес-служби зовнішньополітичного відомства.
«Перший заступник держсекретаря відзначить важливість якнайшвидшого проведення на Україні реальних економічних та антикорупційних реформ, а підтвердить американську підтримку суверенітету України і територіальної цілісності», - зазначили у відомстві.
Зустріч відбудеться в рамках турне Саллівана в Європу, яке відбудеться з 16 по 23 лютого. Він також відвідає Німеччину, Італію, Латвію та Бельгію.