Заступник глави Мін'юсту США може залишити посаду всередині березня



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Род Розенстайн може залишити свою посаду вже в середині березня

Заступник очільника Мінюсту відомий тим, що в травні 2017 році призначив Роберта Мюллера на посаду спеціального прокурора

Джерело в Міністерстві юстиції США повідомило про те, що заступник очільника відомства Род Розенстайн може залишити свою посаду вже в середині березня 2019 року. Очікувалося, що Розенстайн залишить посаду незадовго після появи нового очільника Мін'юсту США. Вільям Барр був призначений на відповідну посаду і приніс присягу минулого тижня. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Джерело в Мін'юсті уточнило, те що Род Розенстайн покидає посаду не пов’язано із новою хвилею спекуляцій. І що він начебто планував використати обладнання для прослуховування і збору інформації, що могло би потім бути використано проти Дональда Трампа, а саме для позбавлення посади по 25 поправці Конституції США. Нещодавно це підтвердив колишній виконувач обов’язків керівника ФБР Ендрю Маккейб.

Заступник очільника Мін'юсту відомий тим, що в травні 2017 році призначив Роберта Мюллера на посаду спеціального прокурора щодо розслідування можливих зв’язків команди Дональда Трампа із РФ. Род Розенстайн припинив опікуватися розслідуванням спецпрокурора після того як із листопада 2018 року Мін'юст очолював виконувач обов’язків Метт Віттакер.