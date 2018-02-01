Заступник Тіллерсона йде у відставку

Шеннон оголосив про рішення піти з Держдепу на пенсію після 35 років бездоганної служби

Кар'єрний американський дипломат, заступник держсекретаря США з політичних питань, якого називають «ходячою енциклопедією», Томас Шеннон оголосив про рішення піти з Держдепу на пенсію після 35 років бездоганної служби. Про це він заявив у четвер у інтерв'ю американським ЗМІ, у тому числі телеканалу CNN. «Я вирішив, що настав час



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Томас Шеннон

Шеннон оголосив про рішення піти з Держдепу на пенсію після 35 років бездоганної служби

Кар'єрний американський дипломат, заступник держсекретаря США з політичних питань, якого називають «ходячою енциклопедією», Томас Шеннон оголосив про рішення піти з Держдепу на пенсію після 35 років бездоганної служби.

Про це він заявив у четвер у інтерв'ю американським ЗМІ, у тому числі телеканалу CNN.

«Я вирішив, що настав час відпочити, - зазначив заступник міністра. - Тридцять п'ять років – це довгий час, і я завершив гарний бій».

Звільнення Шеннона, безсумнівно, стане ударом для Державного департаменту, особливо для іноземних представництв, які бачили в ньому послідовність американської політики в період бурхливого становлення Держдепу в перший рік президентства Трампа.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон, зі свого боку, висловив у зв'язку з відставкою досвідченого заступника. Він підкреслив, що Томас Шеннон бачив кожну ситуацію з різних кутів одночасно.

«Тридцять п'ять років досвіду – цього не заміниш за одну ніч», - зазначив Тіллерсон.