«Команда Коболєва» – це вже лірика, - Вітренко



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У нас з Андрієм Коболєвим професійні стосунки, ми працюємо в одній компанії і робимо це нормально, - Юрій Вітренко

Виконавчий директор «Нафтогазу» прокоментував свої нинішні стосунки з головою правління компанії Андрієм Коболєвим

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко в інтерв’ю «Главкому» розповів, що його стосунки з головою правління компанії Андрієм Коболєвим тепер виключно професійні.

«Якщо ви кажете про дружні стосунки, то це не питання команди. У нас з Коболєвим професійні стосунки, ми працюємо в одній компанії і робимо це нормально, без якихось ексцесів чи конфліктів, професійних принаймні», - розповів Вітренко.

Також він наголосив, що Коболєв є його безпосереднім керівником, а сам Вітренко – співробітник компанії «Нафтогаз», як і будь-хто інший.

«Команда Коболєва» – це вже лірика. Є компанія, є якісь професійні стосунки», - пояснив Вітренко.

До певного часу Коболєв та Вітренко афішували якщо не дружні, то приятельські стосунки ділилися спільними фото з відпочиннку.

Раніше голова правління НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв підтвердив інформацію про конфлікт між ним та виконавчим директором Юрієм Вітренком. Тоді Коболєв відмовився розповідати про причину непорозумінь, лише назвавши їх найголовнішою поразкою компанії.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський прийняв рішення вивести з наглядової ради «Укроборонпрому» Юрія Вітренка. Відомо, що згодом виконавчий директор «Нафтогазу» прокоментував ситуацію, зазначаючи, що сам став ініціатором припинення повноважень.

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