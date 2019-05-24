Заступника Садового облили фарбою



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Геннадія Васьківа облили фарбою

Інцидент стався під час засідання виконкому Львівської міської ради

У Львові під час засідання виконкому міської ради заступника міського голови з фінансово-економічних та питань містобудування Геннадія Васьківа облили фарбою.

Про це написав у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

«Виконком у Львівській міській раді завершився обливанням Геннадія Васьківа (заступника мера) фарбою», - написав Зінкевич.

Він також опублікував відео із засідання виконкому, на якому чутно, що обливання заступника мера фарбою супроводжувалися оплесками.

Як повідомили в Львівській міській раді, невідомі увірвалися в малий сесійний зал, де зазвичай проходять засідання виконавчого комітету, і не дали можливості його провести. Конфлікт спалахнув під час обговорення виділення землі.