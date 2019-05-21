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    У Львові анонім повідомив про мінування Академії сухопутних військ ім. Сагайдачного

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    У Львові анонім повідомив про мінування Академії сухопутних військ ім. Сагайдачного
    Фото: Ігор Зінкевич\facebook.com

    Невідомий не висував вимоги, які могли б не допустити вибух

    Анонім 21 травня повідомив про мінування Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook.

    Анонім не висував вимоги, які могли б не допустити вибух.

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    Повідомлення надійшло на електронну пошту Головного управління Національної поліції у Львівській області з електронної скриньки [email protected], анонім підписався як Smert_Fashizmu2 Smert Fashizmu.

    Він повідомив про замінування корпусу академії на вул. Героїв Майдану, а також Інституту морально-психологічного забезпечення академії на вул. Батуринській.

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    У Львові анонім повідомив про мінування Академії сухопутних військ ім. Сагайдачного
    У Львові анонім повідомив про мінування Академії сухопутних військ ім. Сагайдачного
    У Львові анонім повідомив про мінування Академії сухопутних військ ім. Сагайдачного
    Фото: Ігор Зінкевич\facebook.com

    На місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.

    Крім того, невідомий 21 травня повідомив про мінування великого торгового центру у Львові.

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