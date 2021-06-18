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    У Дніпрі затопило парк. Люди ловлять рибу руками (відео)

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    Хлопець спіймав рибу прямо на пішохідній доріжці - У Дніпрі затопило парк. Люди ловлять рибу руками (відео)
    Хлопець спіймав рибу прямо на пішохідній доріжці
    Скріншот фото: відео Le Gennadij

    У Дніпрі після рясної зливи озеро у парку затопило прилеглі території

    У Дніпрі в парку Глоби озеро вийшло з берегів через рясні зливи. На доріжках з’явилася вода, вона затопила прилеглі території. Про це йдеться в групі Telegram «hueviy_dnepr».

    Вода затопила пішохідну частину уздовж берега. Глибина тут досягає 20-30 см. Як виявилося, цього цілком достатньо для риби. Кілька десятків великих рибин плавають там, де зовсім недавно ходили мешканці міста.

    Дніпрі в ніч на п'ятницю, 18 червня, знову пройшла сильна злива. У результаті місто частково пішло під воду. Негода перетворила проспекти і вулиці на річки.

    У місті Дніпро залишаються частково підтопленими низка приватних житлових будинків.

    Затяжні дощі охопили Україну. Так, в окупованій Ялті вийшла з берегів річка Водоспадна: бурхливий потік перехоплює через парапет. У соцмережах викладають ролики розгулу стихії, яку контролювати неможливо.

    Додамо, що злива в місті Керч, що окуповане Росією, наробила чимало лиха. Гроза штурмувала місто майже всю ніч та затопила центральні вулиці.

    Теги: вода Дніпро Telegram річка парк місто негода
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    У Дніпрі затопило парк. Люди ловлять рибу руками (відео)