Дніпро за ніч затопило через сильну зливу, машини плавають по місту (фото)

Дніпро за ніч затопило через сильну зливу,

Негода перетворила проспекти і вулиці на річки

У Дніпрі в ніч на п'ятницю, 18 червня, знову пройшла сильна злива. У результаті місто частково пішло під воду. Негода перетворила проспекти і вулиці на річки, повідомляє «Інформатор».

Крім того, від підтоплень постраждали житлові будинки.

Відзначається, що в районі надземного пішохідного переходу на Слобожанському проспекті утворилося ціле озеро. Праву смугу руху затопило так сильно, що кілька автомобілів застрягли в калюжі.

Схожа ситуація склалася на перехресті вулиць Калинової та Образцова на лівому березі.

У критичному стані опинилися віадук, вулиці Байкальська, Воскресенська, Діївка, вулиці Виноградна, Каруни і Дементьєва. Машини буквально пливли по ним.

Як відомо, в Україні увесь тиждень вирує негода. Так, у Запоріжжі днями смерч пошматував будинки.

У Кіровоградській області в кількох населених пунктах випав великий град, який пошкодив урожай на городах.

Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.

Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Величезний град випав також у Харкові.