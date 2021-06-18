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    Дніпро за ніч затопило через сильну зливу, машини плавають по місту (фото)

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    Дніпро за ніч затопило через сильну зливу, - Дніпро за ніч затопило через сильну зливу, машини плавають по місту (фото)
    Дніпро за ніч затопило через сильну зливу,
    Фото: Інформатор

    Негода перетворила проспекти і вулиці на річки

    У Дніпрі в ніч на п'ятницю, 18 червня, знову пройшла сильна злива. У результаті місто частково пішло під воду. Негода перетворила проспекти і вулиці на річки, повідомляє «Інформатор».

    Крім того, від підтоплень постраждали житлові будинки.

    Відзначається, що в районі надземного пішохідного переходу на Слобожанському проспекті утворилося ціле озеро. Праву смугу руху затопило так сильно, що кілька автомобілів застрягли в калюжі.

    Схожа ситуація склалася на перехресті вулиць Калинової та Образцова на лівому березі.

    У критичному стані опинилися віадук, вулиці Байкальська, Воскресенська, Діївка, вулиці Виноградна, Каруни і Дементьєва. Машини буквально пливли по ним.

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    Дніпро за ніч затопило через сильну зливу, машини плавають по місту (фото)
    Дніпро за ніч затопило через сильну зливу, машини плавають по місту (фото)
    Дніпро за ніч затопило через сильну зливу, машини плавають по місту (фото)
    Дніпро за ніч затопило через сильну зливу, машини плавають по місту (фото)
    Дніпро за ніч затопило через сильну зливу, машини плавають по місту (фото)
    Дніпро за ніч затопило через сильну зливу, машини плавають по місту (фото)
    Фото: Інформатор

    Як відомо, в Україні увесь тиждень вирує негода. Так, у Запоріжжі днями смерч пошматував будинки.

    У Кіровоградській області в кількох населених пунктах випав великий град, який пошкодив урожай на городах.

    Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.

    Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Величезний град випав також у Харкові.

    Читайте також: Нищівні зливи, затоплені будинки, град: в Україні вирує негода (відео)
    Теги: стихійні лиха Дніпро машини місто негода дощ
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    Дніпро за ніч затопило через сильну зливу, машини плавають по місту (фото)