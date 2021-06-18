Затоплення в Приазов'ї. Синоптики підбили підсумки (фото)

Протягом доби 18 червня на річках Приазов’я відмічатиметься спад рівнів води із інтенсивністю до 0,2 м за добу

В Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що кульмінація стихії минула та підбили підсумки наслідків негоди.

Синоптики нагадали, що 18 червня відмічалось продовження росту рівнів води на річках Обитічна, Берда, Мокра Волноваха на 0,2-0,3 м, без негативних наслідків.

«Внаслідок залпових скидів води з вище розташованих водосховищ через підмив греблі ставка у балці Кальмицька, розташованого біля с. Малоянісоль, протягом доби 17 червня на р. Кальчик у Маріупольському районі Донецької області спостерігалось: біля с. Кременівка значне підвищення рівнів води – до 73 см за чотири години – підтоплення 3-х будинків по вул. Степовій та за даними Каталогу небезпечних відміток за минулі роки – підтопленням будинків у с. Малоянісоль (досягнуто відмітки стихійного гідрологічного явища ІІІ рівня небезпеки)», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що внаслідок збільшення припливу води до Старокримського водосховища та переливу через греблю водосховища (за даними ДСНС) – підтоплення 32-х будиночків та присадибних ділянок садового товариства у с. Старий Крим, евакуйовано 5 людей.

Станом на ранок 18 червня рівні води на р. Кальчик у створі поста Кременівка знизилися на 25 см від максимального рівня, який зафіксований о 12 годині 17 червня.

Внаслідок подальшого просування по руслу р. Кальчик штучно спровокованої паводкової хвилі, станом на 8 годину 18 червня у створі гідрологічного поста Маріуполь відмічалось підвищення рівня води на 1,77 м із затоплення присадибних ділянок с.Новоселівка, переливом води через автодорогу Донецьк – Маріуполь (досягнуто відмітки небезпечного гідрологічного явища ІІ рівня небезпеки).

Протягом доби 18 червня на річках Приазов’я відмічатиметься спад рівнів води із інтенсивністю до 0,2 м за добу.

Додамо, що у зв’язку із сильними дощами й підтопленнями в Ялті (окупований Крим) евакуювали кількох людей. Постраждалих унаслідок стихійного лиха немає.

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