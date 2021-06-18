Окупована Ялта переживає катастрофу. Стихія неконтрольована (відео)
Вода дісталася до промислових майданчиків Крименерго, через що в місті незабаром може зникнути електрика
Затяжні дощі охопили Ялту в окупованому Криму. У місті вийшла з берегів річка Водоспадна: бурхливий потік перехоплює через парапет. У соцмережах викладають ролики розгулу стихії, яку контролювати неможливо. Дуже видовищне відео розмістила в мережі Facebook Євгенія Сливко.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, вода дісталася до промислових майданчиків Крименерго, через що в місті незабаром може зникнути електрика.
Прогноз погоди на 18 червня обіцяє Ялті сильний дощ весь день.
Додамо, що злива в місті Керч, що окуповане Росією, наробила чимало лиха. Гроза штурмувала місто майже всю ніч та затопила центральні вулиці.