Окупована Ялта переживає катастрофу. Стихія неконтрольована (відео)

У місті вийшла з берегів річка Водоспадна

Вода дісталася до промислових майданчиків Крименерго, через що в місті незабаром може зникнути електрика

Затяжні дощі охопили Ялту в окупованому Криму. У місті вийшла з берегів річка Водоспадна: бурхливий потік перехоплює через парапет. У соцмережах викладають ролики розгулу стихії, яку контролювати неможливо. Дуже видовищне відео розмістила в мережі Facebook Євгенія Сливко.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, вода дісталася до промислових майданчиків Крименерго, через що в місті незабаром може зникнути електрика.

Прогноз погоди на 18 червня обіцяє Ялті сильний дощ весь день.

Додамо, що злива в місті Керч, що окуповане Росією, наробила чимало лиха. Гроза штурмувала місто майже всю ніч та затопила центральні вулиці.

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