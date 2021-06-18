У Дніпрі підтопленими залишаються півсотні будинків (фото, відео)

Для подолання наслідків негоди залучено потужну техніку

У м. Дніпро залишаються частково підтопленими 50 приватних житлових будинків та 101 дворогосподарство. Про це інформує пресслужба ДСНС.

«Станом на 7 год. 18 червня у м. Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах внаслідок ускладнення погодних умов (інтенсивні дощі) залишаються частково підтопленими 50 приватних житлових будинків та 101 дворогосподарство (з 2 червня всього було частково підтоплено 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств)», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що протягом доби 17 червня підрозділи ДСНС відкачали 46 тис. 794 м3 води (з початку робіт – 420 тис. 102 м3 води). Роботи по відкачуванню води тривають, від ДСНС залучено 19 осіб та 16 одиниць техніки (з них 9 мотопомп).

Додамо, що в Дніпрі в ніч на п'ятницю, 18 червня, знову пройшла сильна злива. У результаті місто частково пішло під воду. Негода перетворила проспекти і вулиці на річки.

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