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    У Дніпрі підтопленими залишаються півсотні будинків (фото, відео)

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    Рятувальники продовжують працювати, аби врятувати підтоплені будинки - У Дніпрі підтопленими залишаються півсотні будинків (фото, відео)
    Рятувальники продовжують працювати, аби врятувати підтоплені будинки
    Фото з відкритих джерел

    Для подолання наслідків негоди залучено потужну техніку

    У м. Дніпро залишаються частково підтопленими 50 приватних житлових будинків та 101 дворогосподарство. Про це інформує пресслужба ДСНС.

    «Станом на 7 год. 18 червня у м. Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах внаслідок ускладнення погодних умов (інтенсивні дощі) залишаються частково підтопленими 50 приватних житлових будинків та 101 дворогосподарство (з 2 червня всього було частково підтоплено 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств)», йдеться у повідомленні.

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    У Дніпрі підтопленими залишаються півсотні будинків (фото, відео)
    У Дніпрі підтопленими залишаються півсотні будинків (фото, відео)
    У Дніпрі підтопленими залишаються півсотні будинків (фото, відео)
    У Дніпрі підтопленими залишаються півсотні будинків (фото, відео)
    У Дніпрі підтопленими залишаються півсотні будинків (фото, відео)
    У Дніпрі підтопленими залишаються півсотні будинків (фото, відео)
    У Дніпрі підтопленими залишаються півсотні будинків (фото, відео)
    У Дніпрі підтопленими залишаються півсотні будинків (фото, відео)

    Відомо, що протягом доби 17 червня підрозділи ДСНС відкачали 46 тис. 794 м3 води (з початку робіт – 420 тис. 102 м3 води). Роботи по відкачуванню води тривають, від ДСНС залучено 19 осіб та 16 одиниць техніки (з них 9 мотопомп).

    Додамо, що в Дніпрі в ніч на п'ятницю, 18 червня, знову пройшла сильна злива. У результаті місто частково пішло під воду. Негода перетворила проспекти і вулиці на річки.

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    Теги: Дніпро негода дощ
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    У Дніпрі підтопленими залишаються півсотні будинків (фото, відео)