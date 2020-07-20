Затримання Новака: Ситник повідомив деталі справи про корупцію в «Укравтодорі»



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Славоміра Новака затримали у Польщі

Ексглаву «Укравтодору» підозрюють в розкраданні грошей, які міжнародні організації виділяли для ремонту доріг в Україні

Колишнього керівника «Укравтодору» Славоміра Новака підозрюють в тому, що він разом з іншими посадовими особами створив злочинну організацію, яка займалася розкраданням коштів міжнародних організацій, що виділяються для ремонту доріг в Україні. Це встановило НАБУ спільно з польськими колегами, повідомив на брифінгу в понеділок, 20 липня, голова НАБУ Артем Ситник.

«Розслідувалися кримінальні провадження стосовно посадових осіб Укравтодору. Було встановлено, що низкою осіб була створена злочинна організація, діяльність якої була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій, які виділяли кошти для ремонту доріг в Україні. Паралельно з цим процесом приблизно таке ж розслідування відбувалося і в Польщі. У листопаді 2019 року було створено міжнародну спільну слідчу групу», - розповів глава НАБУ Артем Ситник.

За його словами, зараз на території України - Києві, Львові - і на території Польщі проводяться більш як 50 обшуків.

«На сьогоднішній день притягнуто до кримінальної відповідальності чотири людини, низку осіб затримано, в тому числі керівника «Укравтодору», зараз обшуки закінчуються, і ми сподіваємося, що отримаємо ще додаткові докази того, що документувалися протягом тривалого часу», - додав Ситник.

За його словами, злочини починалися на території України, а закінчувалися і предмет неправомірної вигоди виходив вже на території іншої держави.

«Подальші кроки - обрання заходів щодо тих осіб, які відпрацьовуються на причетність до цих злочинів, а також - блокування і арешт коштів, активів цих осіб як на території України, так і на території Польщі», - наголосив Ситник.

У САП додали, що слідчі дії тривають, тому поки не можуть називати компанії, причетні до злочинних дій.

«Події, які досліджувалися в рамках слідчої групи - це події 2016-2019 років. Колишній виконуючий обов'язки глави «Укравтодору» з використанням свого службового становища вживав заходів щодо отримання для себе і для третіх осіб неправомірної вигоди», - розповіли в САП.

За словами Ситника, один з епізодів стосувався будівництва доріг на території України, коли українські компанії виконували будівництво, але з тих чи інших причин не могли виконати його до кінця у відповідний термін, і Новак за певну винагороду "вирішував" їхні проблеми щодо продовження договорів для уникнути штрафів.

«Спосіб був специфічний, коли на території Польщі створювалося підприємство, і за рахунок неправомірної вигоди, яка передавалася або через третіх юросіб, або готівкою, ці кошти поповнювали статутний капітал цього підприємства. Таким чином легалізували кошти», - сказав Ситник.

Він розповів також про ще один епізод, коли Новак, за даними слідства, пропонував створити одне спільне підприємство на території Польщі з однією з міжнародних компаній.

«Він пропонував свої послуги із сприяння і пропонував, що 50% статутного капіталу компанії буде надано його людьми. І після завершення роботи в Україні планував очолити або увійти до наглядової ради компанії», - заявили на брифінгу.

Ситник також зазначив, що сума тендерів, яка відпрацьовується, становить 270 млн євро.

Також директор НАБУ Артем Ситник уточнив, що підготовлені детективами і прокурорами в Україні підозри спрямовані до Польщі для оголошення. Аналогічно з польськими підозрами, які вручають в Україні.

За його даними, у головного підозрюваного подвійне громадянство - Польщі та України.

Нагадаємо, сьогодні спецслужби Польщі повідомили про затримання за звинуваченням у корупції екс-глави Укравтодору Славоміра Новака.

Пізніше повідомлялося, що в Укравтодорі тривають обшуки у справі Новака.