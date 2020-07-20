Затримання ексдиректора «Укравтодору»: у справі фігурують виконавці програми Зеленського

Славомір Новак керував українськими автодорогами три роки

Новаку висунуто підозру відразу за трьома епізодами

Мовою оригіналу

Экс-директор «Укравтодора» Славомир Новак задержан в Польше ходе первой международной операции НАБУ, САП и польского Центрального антикоррупционного бюро за вымогательство взяток в Украины и отмывание взяток в Польше! Среди фигурантов коррупционного дела - исполнители строительной программы президента Зеленского «Онур» и «Альтком».

Новое беспрецедентное дело от НАБУ и САП, впервые проведено расследование в рамках совместной международной следственной, впервые фигурантам предъявлены одновременно сразу по два подозрения от антикоррупционных органов двух стран - за нарушения закона и в Польше и в Украине. И эти обвинения показывают по каким откатным схемам были вынуждены работать при Новаке такие гиганты как «Альтком», «Онур», которые работает на строительстве дорог и сейчас - уже при новом директоре Александре Кубракове, исполняя главную строительную программу президента Зеленского. Новак использовал подчиненных ему должностных лиц «Укравтодора» и госпредприятия «Укрдоринвест», а также группу знакомых - граждан Украины и Польши, для получения и легализации взяток. Преступная деятельность осуществлялась Новаком сразу после назначения в октябре 2016-го года и до 30 сентября 2019-го.

Итак, по данным Цензор.Нет, в Польше задержаны подельники Новака - бывший командир польского военного спецназа «Гром» Дариуш Завадка и бизнесмен Яцек Палюха. И одновременно обыски идут в Украине, подозрения будут предъявлены целому ряду высокопоставленных сотрудников Новака в «Укравтодоре».

Новаку выдвинуто подозрение сразу по трем эпизодам - за получение взяток у украинской компании «Альтком», турецкой компании «Онур» и польской компании ECM Group. Проведены обыски его офисов и мест проживания, изъяты все финансовые документы и записи.

Во-первых, по данным следствия, Новак потребовал взятку у владельца одной из крупнейших украинских строительных компаний «Альтком» Александра Тисленко и директора компании Сергея Павличева за перенос сроков исполнения контракта на постройку участков трассы М-05 Киев-Одесса, который осуществлялся за счет средств Европейского банка реконструкции и развития. В интересах «Альткома» действовали советник Новака Вера Бичуя, первый зампред «Укравтодора» Александр Харченко, начальник отдела международного сотрудничества Анна Юрченко и директор «Укрдоринвеста» Елена Криворучко. По материалам антикоррупционных органов, схема получения средств должна быть такой - Новак с Палюхом создают в Польше предприятие с уставным фондом в 30 тысяч евро, которое «Альтком» якобы должен был выкупить за 300-350 тысяч евро.

Второй эпизод, по мнению следователей, - Новак вымогал взятку у представителя турецкой компании «Онур» Караахметоглу Эмре за содействие в победе на тендерах «Укравтодора». Через Бичую и Палеха Новак проинформировал Эмре, на каких условиях он может выиграть тендер по проекту «Паневропейские дороги» ЕБРР и ЕИБ трассы М-03 Киев-Харьков-Довжанский на сумму 175, 6 миллионов долларов, по которой был подписан контракт 21 мая 2018 года.

Взятка, по материалам антикоррупционных структур, выражалась в виде создания совместного предприятия Onur Polska, соучредителем которого стали с польской стороны стали Новак и Палюх.

Третий эпизод. По данным следствия, Новак потребовал взятку у польского бизнесмена, представителя компании ECM Group Polska Sp. Александра Джози.

Партнер Новака полковник Завадка передал Джози просьбу о взятке за содействие в победе в закупке «Консультационные услуги по разработке проектно-сметной и тендерной документации на строительство и реконструкцию дорог М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи и М-06 Киев-Чоп, с дальнейшим исполнением авторского и технического надзора. Цена контракта - 1 784 204 евро.

За получение контракта компания Джози должна была заключить контракт о консультационных услугах с кипрской фирмой DSBS CY LTD, подконтрольной самому Новаку на сумму 10% от стоимости контракта (то есть 178 тысяч евро).

Однако получить откат Новак не смог. И 19 августа 2019-го года заявил полковнику Завадке, что не собирается содействовать ECM Group в новых проектах, пока с ним не рассчитаются. Это происходило уже под контролем антикоррупционных органов.

Очевидно, теперь это дело станет предметом дальнейших предметом громких разбирательств, как получают контракты в «Укравтодоре» в настоящее время. Фигурантами дела являются весьма крупные компании, обыски идут во многих офисах. Антикоррупционные органы ищут эти и другие свидетельства существования тайной коррупционной бухгалтерии в «Укравтодоре», и вполне возможно, найдут что-то нибудь еще.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»