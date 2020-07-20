Стали відомі подробиці затримання Новака у Польщі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Центральне антикорупційне бюро Польщі

Окрім Новака польські правоохоронці затримали ще військового та бізнесмена

Співробітники регіонального відділення Центрального антикорупційного бюро Польщі в Гданську затримали трьох осіб, серед яких ексміністр транспорту Польщі, ексголова Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») Славомір Новак, за підозрою в корупції та діяльності у межах організованої злочинної групи. Про це повідомляє пресслужба Центрального антикорупційного бюро Польщі.

Повідомляється, що серед затриманих: Славомір Новак - колишній депутат польського парламенту, колишній міністр транспорту і колишній глава Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор»), Даріуш З. — колишній командир військового формування «Грім» № 2305 і Яцек П. — бізнесмен з Гданська.

«Затримані будуть доставлені в прокуратуру, де їм будуть висунуті обвинувачення. Розслідування стосується підозри як в корупції, так і в діяльності організованої злочинної групи», — зазначається в повідомленні.

Також зазначається, що розслідування проводиться спільно Центральним антикорупційним бюро, районною прокуратурою у Варшаві, Спеціальною антикорупційною прокуратурою у Києві та Національним антикорупційним бюро України.

Нагадаємо, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») Славоміра Новака.

Національне антикорупційне бюро здійснює в Україні обшуки, які можуть бути пов’язані із затриманням у Польщі колишнього керівника «Укравтодору» Славоміра Новака.