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    У світі

    Стали відомі подробиці затримання Новака у Польщі

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    Стали відомі подробиці затримання Новака у Польщі
    Фото: Центральне антикорупційне бюро Польщі

    Окрім Новака польські правоохоронці затримали ще військового та бізнесмена

    Співробітники регіонального відділення Центрального антикорупційного бюро Польщі в Гданську затримали трьох осіб, серед яких ексміністр транспорту Польщі, ексголова Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») Славомір Новак, за підозрою в корупції та діяльності у межах організованої злочинної групи. Про це повідомляє пресслужба Центрального антикорупційного бюро Польщі.

    Повідомляється, що серед затриманих: Славомір Новак - колишній депутат польського парламенту, колишній міністр транспорту і колишній глава Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор»), Даріуш З. — колишній командир військового формування «Грім» № 2305 і Яцек П. — бізнесмен з Гданська.

    «Затримані будуть доставлені в прокуратуру, де їм будуть висунуті обвинувачення. Розслідування стосується підозри як в корупції, так і в діяльності організованої злочинної групи», — зазначається в повідомленні.

    Також зазначається, що розслідування проводиться спільно Центральним антикорупційним бюро, районною прокуратурою у Варшаві, Спеціальною антикорупційною прокуратурою у Києві та Національним антикорупційним бюро України.

    Нагадаємо, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») Славоміра Новака.

    Національне антикорупційне бюро здійснює в Україні обшуки, які можуть бути пов’язані із затриманням у Польщі колишнього керівника «Укравтодору» Славоміра Новака.

     

    Польща міністр депутат Укравтодор розслідування корупція
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