Порошенко закликав білоруську владу оголосити дострокові вибори



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протести у Білорусі тривають з 9 серпня

П’ятий президент України вважає, що влада Білорусі має негайно припинити насильство та звільнити політв’язнів

Лідер політичної партії «Європейська солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко закликав білоруську владу оголосити дострокові вибори президента. У своєму зверненні політик наголосив, що Україна, як і весь світ, уважно стежить за подіями в сусідній Білорусі, де розгортається глибока політична криза.

«Для України і для мене особисто Білорусь завжди була і буде особливо важливою країною. Білоруси – традиційні друзі і партнери українського народу, щирі, миролюбні і добропорядні брати по крові і духу. Демократична, стабільна, процвітаюча і незалежна Білорусь є одним з ключових чинників безпеки та добробуту України. Тому я не можу мовчки спостерігати за тим, як Білорусь сповзає у вир хаосу і політичної невизначеності», - наголосив Порошенко.

Колишній президент України вважає, що білоруська влада повинна знайти відповідь на вимоги білоруського суспільства, яке прагне і готове до демократичних змін у житті держави. Він нагадав, що насильству і масовим репресіям не місце в сучасному цивілізованому світі.

«Вважаю, що білоруській владі необхідно негайно припинити насильство проти своїх громадян і водночас не допустити провокацій і підбурювань до насильства. Це – перше. По-друге, звільнити з в’язниць і місць утримання політичних в’язнів та мирних протестувальників і припинити переслідування політичних опонентів.

По-третє, забезпечити інклюзивний та відкритий діалог влади з білоруським суспільством. Поважати право на свободу ЗМІ та думки, як і безперешкодного доступу до всесвітньої мережі Інтернет.

По-четверте, оголосити про проведення дострокових президентських виборів у Білорусі із широким залученням БДІПЛ/ОБСЄ та Ради Європи, запросити для спостереження представників провідних міжнародних організацій і структур, що сприятиме довірі виборчому процесу.

По-п’яте, закликаю українську владу у контакті з нашими партнерами по Люблінському трикутнику призначити Спеціального представника України щодо Білорусі, який повинен активно сприяти врегулюванню ситуації і підтвердити стратегічну роль нашої держави в регіоні. Необхідно також напередодні запланованого на п’ятницю засідання Ради Міністрів ЄС організувати контакти представників ЄС з МЗС Білорусі для з’ясування та вирішення проблемних питань, пов’язаних із політичною кризою в Білорусі», - йдеться у заяві екслідера України.

Разом з тим Порошенко звернувся й до міжнародної спільноти із закликом пильнувати за діями російського агресора, який лише чекає зручної нагоди для того, щоб покінчити з білоруською державністю та незалежністю.

«Говорю про це, адже точно знаю, що тривалий час увагу агресора на себе замикала Україна. Сьогодні Європа має думати і діяти стратегічно. Ми не маємо права втратити Білорусь. Нікому – ані білоруській владі, ані білоруському народу, ані Євросоюзу, і тим паче Україні – не потрібна Білорусь як західна провінція Російської неоімперії. Ми не маємо дати жодного шансу мародерству Кремля», - наголосив Порошенко.

До слова, ввечері 12 серпня силовики затримали у Мінську українських волонтерів.

Раніше Главком повідомляв, що з'явилися подробиці перельоту VIP-літака Повітряно-космічних сил Росії до Білорусі.

Вчора повідомлялося, що силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.



