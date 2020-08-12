Під СІЗО у Мінську зібрались люди: вони чують крики затриманих і плачуть



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Біля ізолятора у Мінську перебуває понад сотня людей Фото: Радіо Свобода

Крики можна почути, якщо обійти будівлю СІЗО

У Мінську родичі затриманих під час акцій протесту продовжують збиратися біля в'язниці на вулиці Окрестіна, пише білоруська служба Радіо Свобода. Люди, які прийшли під слідчий ізолятор у Мінську, чують крики затриманих людей та стверджують, що їх там б’ють.

Крики можна почути, якщо обійти будівлю СІЗО. Люди під будівлею кричать «тримайтесь» та плескають у долоні. Частина з присутніх плаче.

Жители Минска, собравшиеся у изолятора, слышат, как внутри кричат люди, которых избивают.



Видео: «Медиазона» https://t.co/xnB1ezzLhi pic.twitter.com/xCtD4iyvLv — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 12, 2020





За даними МВС Білорусі, за минулу добу у країні затримали біля тисячі людей, які «порушували громадський порядок».

Іноді люди викрикують хором актуальний час - мабуть, щоб затримані представляли, яка зараз година. Закони Білорусі дозволяють затримувати людину на 72 години без пред'явлення їй звинувачення і без можливості зв'язатися з родичами і адвокатами. Влада Білорусі активно користуються цією можливістю. За даними правозахисників, затриманих на протестах було так багато, що усі спецприймальники в Мінську і частина ізоляторів в інших містах переповнені.

До слова, ввечері 12 серпня силовики затримали у Мінську українських волонтерів.



