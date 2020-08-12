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    Під СІЗО у Мінську зібрались люди: вони чують крики затриманих і плачуть

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    <p><span>Біля ізолятора у Мінську перебуває понад сотня людей&nbsp;<o:p></o:p></span></p> - Під СІЗО у Мінську зібрались люди: вони чують крики затриманих і плачуть

    Біля ізолятора у Мінську перебуває понад сотня людей 

    Фото: Радіо Свобода

    Крики можна почути, якщо обійти будівлю СІЗО

    У Мінську родичі затриманих під час акцій протесту продовжують збиратися біля в'язниці на вулиці Окрестіна, пише білоруська служба Радіо Свобода. Люди, які прийшли під слідчий ізолятор у Мінську, чують крики затриманих людей та стверджують, що їх там б’ють.

    Крики можна почути, якщо обійти будівлю СІЗО. Люди під будівлею кричать «тримайтесь» та плескають у долоні. Частина з присутніх плаче.


    За даними МВС Білорусі, за минулу добу у країні затримали біля тисячі людей, які «порушували громадський порядок».

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    Під СІЗО у Мінську зібрались люди: вони чують крики затриманих і плачуть
    Під СІЗО у Мінську зібрались люди: вони чують крики затриманих і плачуть
    Під СІЗО у Мінську зібрались люди: вони чують крики затриманих і плачуть
    Під СІЗО у Мінську зібрались люди: вони чують крики затриманих і плачуть
    Під СІЗО у Мінську зібрались люди: вони чують крики затриманих і плачуть
    Під СІЗО у Мінську зібрались люди: вони чують крики затриманих і плачуть
    Під СІЗО у Мінську зібрались люди: вони чують крики затриманих і плачуть
    Під СІЗО у Мінську зібрались люди: вони чують крики затриманих і плачуть
    Під СІЗО у Мінську зібрались люди: вони чують крики затриманих і плачуть
    Під СІЗО у Мінську зібрались люди: вони чують крики затриманих і плачуть
    Під СІЗО у Мінську зібрались люди: вони чують крики затриманих і плачуть
    Під СІЗО у Мінську зібрались люди: вони чують крики затриманих і плачуть
    Під СІЗО у Мінську зібрались люди: вони чують крики затриманих і плачуть
    Під СІЗО у Мінську зібрались люди: вони чують крики затриманих і плачуть
    Під СІЗО у Мінську зібрались люди: вони чують крики затриманих і плачуть

    Іноді люди викрикують хором актуальний час - мабуть, щоб затримані представляли, яка зараз година. Закони Білорусі дозволяють затримувати людину на 72 години без пред'явлення їй звинувачення і без можливості зв'язатися з родичами і адвокатами. Влада Білорусі активно користуються цією можливістю. За даними правозахисників, затриманих на протестах було так багато, що усі спецприймальники в Мінську і частина ізоляторів в інших містах переповнені.

    До слова, ввечері 12 серпня силовики затримали у Мінську українських волонтерів.

     Читайте також: «Ми вас навчимо, за кого голосувати. Ми вас навчимо, кого любити»: затриманих в Білорусі почали випускати (відео)


    Білорусь МВС СІЗО
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