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    Окупанти зірвали евакуацію з Бердянська

    Заплановану на сьогодні евакуацію скасовано&nbsp;&nbsp; - Окупанти зірвали евакуацію з Бердянська

    Заплановану на сьогодні евакуацію скасовано  

    Ілюстративне фото

    Загарбники заблокували рух автобусів, що рухалися із Запоріжжя

    Колону евакуаційних автобусів, що рухалися із Запоріжжя російські агресори не допустили до Бердянська. Анонсовану на сьогодні евакуацію скасовано, повідомляє Бердянська міська рада у своєму Telegram-каналі.

    «Дорогі бердянці та жителі Маріуполя! Сьогодні колона так і не змогла просунутися далі Василівки у бік Бердянська, її повернули назад, у місто Запоріжжя. Сьогодні евакуація скасовується», – йдеться у повідомленні.

    Про подальші спроби доставити у Бердянськ гуманітарну та евакуаційну колону в мерії обіцяють поінформувати додатково.

    Нагадаємо, що у п’ятницю, 8 квітня, було погоджено роботу 10 гуманітарних коридорів.

    Того ж дня евакуаційна колона з 12 автобусів виїхала із Запоріжжя в Бердянськ. Евакуація мала розпочатися о 7:00 9 квітня.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Україна місто окупація евакуація #stoprussia
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    Окупанти зірвали евакуацію з Бердянська