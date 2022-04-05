Очільник Донеччини Павло Кириленко: Окупанти ніколи не відбудують Маріуполь

Окупанти обіцяють відбудувати Маріуполь, який самі ж знищують, але цього не буде ніколи, упевнений Павло Кириленко

Росіяни знищують Маріуполь через заздрість, а відбудувати вони його не зможуть

Голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко нагадав, що рашистські окупанти не можуть захопити Маріуполь уже більше місяця. Про це чиновник розповів в інтерв’ю «Главкому».

Росія кинула на Маріуполь багато сил і поки не досягла мети, зазначив Кириленко, але «ми ніколи не маємо недооцінювати ворога. Він зухвалий, він дуже сильний і має чисельну армію».

Щодо можливого майбутнього Маріуполя під російською окупацією, то голова Донецької ОВА упевнений – рашисти це місто ніколи не відбудують. «Я очолюю область з липня 2019 року, знаю, скільки сил і ресурсів було витрачено, щоби зробити це місто європейським», – заявив Кириленко.

Росіяни ж це усе знищили, бо це, на думку донецького військового губернатора, є виявом злості, заздрості – як окупантів з Росії, так і місцевих колабораціоністів з ОРДЛО, – бо «ми вісім років розвивалися, а вони занепадали».

Кириленко згадав окупантські обіцянки про те, що вони відбудують Маріуполь, але, зазначив голова Донецької обласної військової адміністрації, у них немає таких можливостей.

Нагадаємо, що окупанти методично обстрілюють Маріуполь, знищуючи не тільки військову, а і будь-яку іншу інфраструктуру.

Зокрема, рашисти скинули авіабомбу на міський драматичний театр, де у підвалі перебували цивільні люди, зокрема, неповнолітні. Внаслідок бомбардування там загинуло близько 300 осіб.

Також окупанти обстріляли пологовий будинок та лікарні. Російська влада та військові тоді відбріхувалися, що нібито, за їхніми даними, у пологовому будинку не було породіль і немовлят (попри фотографії, які спростовували їхню брехню), а приміщення, мовляв, використовував полк «Азов».

Також росіяни обстрілюють, рівняючи з землею, металургійні комбінати Маріуполя, зокрема, один із найбільших заводів України, «Азовсталь».